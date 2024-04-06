В Україні можуть зрости тарифи на електроенергію у зв'язку з російськими ударами - міністр

Кабінет Міністрів України розглядає можливість підвищення тарифів на електроенергію у зв'язку з новими атаками РФ на енергетику, заявив міністр енергетики України Герман Галущенко в інтерв'ю Bloomberg.

"Залежно від ситуації в липні та серпні ми будемо просити людей максимально економити. Росіяни не зможуть викликати повторення відключень електроенергії 2022 і 2023 років. Навіть у разі величезних збитків у нас буде базова генерація, яка покриє від 30% до 50% наших потреб", - уточнив міністр.

Водночас Галущенко не виключив підвищення тарифів на електроенергію для населення і повідомив, що уряд вивчає різні способи фінансування ремонту своїх енергетичних активів.

"Сьогодні ситуація ще складніша, ніж торік, оскільки ми втратили багато гідроенергетичної продукції і змушені проводити планові ремонти атомних енергоблоків", - сказав він.

Міністр наголосив, що бомбардування Росією українських енергетичних об'єктів останніми тижнями були масштабнішими та краще спланованими, ніж атаки попередніх двох років, вивівши з ладу генерувальні потужності та обмеживши постачання електроенергії. У результаті відновлення обладнання та захист енергосистеми стали ключовими пріоритетами уряду, хоча він і намагається оцінити, якої шкоди було завдано.

"Руйнування були значними - у виробництві електроенергії та переданні електроенергії. Ситуація складна. Ми досі не розуміємо масштаб збитків, оскільки багато об'єктів усе ще лежать у руїнах, і ми не можемо до них дістатися", - пояснив Галущенко.

Крім того, навесні 2024 року основними цілями російських ударів стали теплові та гідроелектростанції. Ці напади загрожують не тільки втратами електроенергії, а й екологічними катастрофами, сказав Галущенко.

"Напади на гідроелектростанції є терористичними актами і воєнними злочинами, оскільки вони зачіпають не тільки виробництво енергії, а й роботу гребель на річках", - сказав міністр.

Мета Росії - зруйнувати економіку України, сказав Галущенко, додавши, що більший збиток енергосистемі ускладнить подолання піків споживання цього літа.

"Ми обов'язково будемо спілкуватися з людьми. Усі хочуть жити комфортно, але ми повинні враховувати той факт, що нині існують обмеження", - підсумував міністр.