Економіка

18:41 05.04.2024

Уряд спрямує додаткові 1,2 млрд грн на підтримку економіки Чернігівської області - Зеленський

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Уряд спрямує додаткові 1,2 млрд грн на підтримку економіки Чернігівської області - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський під час робочого візиту до Чернігівської області провів координаційну нараду із соціальних та економічних питань регіону.

"Провів координаційну нараду щодо Чернігова та області. Багато соціальних питань, багато питань щодо відновлення... У нашого уряду є зараз ресурс, щоб підтримати економіку Чернігівщини. 1,2 млрд грн уряд спрямує Чернігівській області додатково. Це те, що має надати підтримку", - заявив президент у відеозверненні.

Глава держави також провів в області зустріч із підприємцями в межах програми "Зроблено в Україні".

Крім того, Зеленський заявив про прискорення темпів розмінування аграрних земель регіону.

Теги: #економіка #підтримка #чернігівська_область

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