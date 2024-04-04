Економіка

10:23 04.04.2024

Держагентство відновлення створить централізовану закупівельну організацію - постанова

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Держагентство відновлення та розвитку інфраструктури України створить централізовану закупівельну організацію (ЦЗО) для робіт і послуг.

Постанову про вдосконалення низки положень щодо функціонування системи публічних закупівель ухвалив Кабінет Міністрів на засіданні 3 квітня, повідомило Міністерство економіки.

"ЦЗО консолідують та агрегують потреби багатьох замовників в одному центрі закупівель, що спрощує підготовку до торгів і забезпечує високий рівень конкуренції серед постачальників", - наведено слова заступника міністра економіки України Надії Бігун на сайті відомства.

За її словами, нова ЦЗО закуповуватиме роботи й послуги в інтересах замовників, підпорядкованих Держагенству, шляхом проведення відкритих торгів і закупівель за рамковими угодами.

Бігун наголосила, що надалі Кабмін визначатиме перелік робіт і послуг, а також замовників, для яких закупівля через ЦЗО стане обов'язковою.

У Мінекономіки додали, що постанова також вносить інші зміни до особливостей закупівель, направлені на вдосконалення здійснення публічних закупівель. Зокрема, розмежовується строк оприлюднення в електронній системі закупівель оголошення про проведення відкритих торгів і тендерної документації: для товарів і послуг найменший строк залишається сім днів, тоді як для робіт його збільшено до 14 днів.

У Мінекономіки уточнили, що це пов'язано з тим, що закупівлі робіт є технологічно складнішими, тож потребують від учасників більше часу й ресурсів для оцінювання вартості пропозиції та формування документів для участі в закупівлі.

Крім того, згідно з постановою замовникам повертається право здійснювати публічні закупівлі товарів, послуг, робіт, незалежно від їхньої вартості, шляхом застосування відкритих торгів з публікацією оголошення англійською мовою, що покращить умови участі в закупівлях іноземним партнерам.

Ще одне нововведення для уникнення дискримінації учасників встановлює, що замовники не можуть у тендерній документації встановлювати вимоги, що обмежують нижню межу ціни тендерної пропозиції учасника процедури.

"Ця норма покликана прибрати маніпуляції з боку державних замовників, які мали місце на закупівлях електричної енергії", - вважають у Мінекономіки.

 

Теги: #мінекономіки #відновлення #держагентство_відновлення

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