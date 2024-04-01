В Україні з 1 квітня розпочалася щорічна весняно-літня нерестова заборона на вилов водних біоресурсів

В Україні з 1 квітня 2024 року на більшості рибогосподарських водних об'єктів розпочинається щорічна весняно-літня нерестова заборона на вилов водних біоресурсів, повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

Згідно з повідомленням, на Дніпровському водосховищі заборона розпочнеться з 5 квітня, а на Київському, Канівському, Кременчуцькому та Кам'янському - з 8 квітня.

"Риболовля в цей період дозволяється лише з берега, за межами нерестовищ, гачковими знаряддями вилову з кількістю гачків не більше двох на рибалку або спінінгом з однією штучною приманкою", - наголошується в повідомленні.

Крім того, під час нересту заборонено пересування на водоймах усіх транспортних засобів чи моторних суден, за винятком суден, які використовують органи рибоохорони та інші уповноважені органи державної влади. Заборонено також промислове рибальство й підводне полювання.

За недотримання вимог передбачено покарання від адміністративних штрафів до кримінальної відповідальності, а також відшкодування завданих рибному господарству збитків. У нерестовий період рибоохорона в посиленому режимі здійснює контроль на водоймах, попередили в Мінагрополітики.