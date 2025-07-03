Зеленський підписав закон про простежуваність водних біоресурсів

Фото: сайт Президента України

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про забезпечення простежуваності водних біоресурсів та/або продукції з водних ресурсів, повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

"Документ є частиною наших зобовʼязань за Угодою про асоціацію з ЄС і стосується дуже конкретної, але важливої теми — сталого управління водними ресурсами", – прокоментував міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль у Telegram.

Закон встановлює чіткі правила простежуваності риби та рибної продукції — від вилову до споживача; впроваджує європейські сертифікати для експорту, реекспорту та переробки; посилює контроль за незаконним та неконтрольованим рибальством; захищає інтереси українських рибалок та підприємств, які працюють прозоро.

"Це не просто чергові євроінтеграційні зміни — це про довіру до української продукції на зовнішніх ринках. Про чесні правила гри для бізнесу. Про відповідальне ставлення до природних ресурсів. Як міністр аграрної політики та продовольства України переконаний: це крок, який зміцнює екологічну безпеку, підтримує експорт і відкриває нові можливості для українських виробників. І це ще один приклад того, як аграрний сектор і рибна галузь зокрема стають частиною європейської екосистеми", - резюмував Коваль.