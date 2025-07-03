Інтерфакс-Україна
Події
16:03 03.07.2025

Зеленський підписав закон про простежуваність водних біоресурсів

1 хв читати
Зеленський підписав закон про простежуваність водних біоресурсів
Фото: сайт Президента України

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про забезпечення простежуваності водних біоресурсів та/або продукції з водних ресурсів, повідомила пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

"Документ є частиною наших зобовʼязань за Угодою про асоціацію з ЄС і стосується дуже конкретної, але важливої теми — сталого управління водними ресурсами", – прокоментував міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль у Telegram.

Закон встановлює чіткі правила простежуваності риби та рибної продукції — від вилову до споживача; впроваджує європейські сертифікати для експорту, реекспорту та переробки; посилює контроль за незаконним та неконтрольованим рибальством; захищає інтереси українських рибалок та підприємств, які працюють прозоро.

"Це не просто чергові євроінтеграційні зміни — це про довіру до української продукції на зовнішніх ринках. Про чесні правила гри для бізнесу. Про відповідальне ставлення до природних ресурсів. Як міністр аграрної політики та продовольства України переконаний: це крок, який зміцнює екологічну безпеку, підтримує експорт і відкриває нові можливості для українських виробників. І це ще один приклад того, як аграрний сектор і рибна галузь зокрема стають частиною європейської екосистеми", - резюмував Коваль.

Теги: #закон #біоресурси

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:04 03.07.2025
Голова енергокомітету Ради розраховує на ухвалення закону про обʼєднання ринків е/е України та Європи до жовтня

Голова енергокомітету Ради розраховує на ухвалення закону про обʼєднання ринків е/е України та Європи до жовтня

08:28 03.07.2025
Зеленський анонсував швидке підписання закону про множинне громадянство

Зеленський анонсував швидке підписання закону про множинне громадянство

19:58 02.07.2025
Дуда підписав закон про День пам'яті про "жертв геноциду, вчиненого ОУН і УПА" в роки Другої світової війни

Дуда підписав закон про День пам'яті про "жертв геноциду, вчиненого ОУН і УПА" в роки Другої світової війни

10:58 02.07.2025
Зеленський підписав закон щодо адміністративної відповідальності за порушення митних правил

Зеленський підписав закон щодо адміністративної відповідальності за порушення митних правил

14:00 01.07.2025
Закон №4487-ІХ про скасування декретів 90-х про створення держоб'єднань у ПЕК підвищить прозорість управління у галузі – Рада

Закон №4487-ІХ про скасування декретів 90-х про створення держоб'єднань у ПЕК підвищить прозорість управління у галузі – Рада

18:55 01.04.2024
В Україні з 1 квітня розпочалася щорічна весняно-літня нерестова заборона на вилов водних біоресурсів

В Україні з 1 квітня розпочалася щорічна весняно-літня нерестова заборона на вилов водних біоресурсів

16:31 05.02.2021
Міндовкілля встановило ліміти на вилов біоресурсів у 2021 році

Міндовкілля встановило ліміти на вилов біоресурсів у 2021 році

16:43 24.05.2016
Союзи рибалок виступають проти позбавлення Держрибагентства функції контролю водних біоресурсів

Союзи рибалок виступають проти позбавлення Держрибагентства функції контролю водних біоресурсів

ВАЖЛИВЕ

У Полтаві двоє загиблих і вже 47 постраждалих

Росія "Іскандером" вбила двох людей в Одеському порту та ще 6-х поранила

Зеленський планує обговорити в Данії деякі деталі ракетної програми

Україна підписала документ про спільне виробництво зі США – Зеленський

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження російського заводу "Енергія" у Липецькій області

ОСТАННЄ

Трамп проведе розмову з Путіним

СБУ ліквідувала ексголову окупаційної адміністрації Луганська – джерело

США й Україна працюють над організацією телефонної розмови між Зеленським і Трампом

ФРН і Швейцарія домовилися спільно закуповувати засоби ППО в рамках проєкту European Sky Shield Initiative

Профільний комітет розгляне законопроєкт про ратифікацію Угоди про Спецтрибунал у п'ятницю

У Полтаві двоє загиблих і вже 47 постраждалих

ВАКС розгляне апеляційні скарги на обрання запобіжного заходу Чернишову 7 серпня

В Полтаві ліквідовано пожежі, спричинені ворожим ударом: постраждали 24 особи, двоє загиблих

Удар по Одеському порту - варварський воєнний злочин і частина цілеспрямованої кампанії Росії проти економіки та сільського господарства України - Сибіга

Росія "Іскандером" вбила двох людей в Одеському порту та ще 6-х поранила

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА