ДТЕК у березні відновив електропостачання понад 715 тис. абонентів у 4 областях

Енергетики ДТЕК за березень відновили електропостачання домівок більш ніж 715 тис. родин, які постраждали через обстріли в Одеській, Дніпропетровській, Донецькій і Київській областях.

Як повідомляється в пресрелізі енергохолдингу в понеділок, енергетикам при цьому довелося повертати світло деяким клієнтам по два і більше разів.

"У березні атаки ворога на енергоінфраструктуру посилилися, через що регулярно залишалися без світла тисячі українців. Зокрема, минулого місяця енергетики операторів системи розподілу (ОСР) "ДТЕК Мережі" повернули світло 303 тис. родин жителів Одещини, домівки яких були знеструмлені внаслідок численних ворожих атак", - повідомляється в документі.

У той самий період зазнали пошкоджень і мережі Дніпропетровської області, де за березень вдалося відновити електрику для 213 тис. родин. Ворог регулярно обстрілює регіон, при цьому особливо страждає південь області.

За березень енергетики також повернули світло 195 тис. сімей на Донеччині, де тривають активні бойові дії та відбуваються щоденні руйнування енергоінфраструктури. У такому ж щоденному режимі фахівці енергокомпанії продовжують відновлювати мережі й обладнання - щойно дозволяє безпекова ситуація та військові.

"Також ворог не полишає спроб обстрілів Київщини, де за останній місяць вдалося відновити електрику для 3 тис. родин у Бучанському й Вишгородському районах", - поінформували в енергохолдингу.

Як зазначив генеральний директор "ДТЕК Мережі" Олександр Фоменко, 22 березня сталася одна з найсильніших атак на енергетичну систему, що призвело до застосування відключень у більшості областей України.

"Однак, попри всі зусилля ворога, енергетики всієї країни спільними зусиллями змогли забезпечити мешканців світлом й уникнути масового блекауту", - заявив CEO, слова якого наведено в пресрелізі.

"ДТЕК Мережі" розвиває бізнес із розподілу електроенергії та експлуатації електромереж у Києві, Київській, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях. ОСР енергохолдингу обслуговують 5,4 млн домогосподарств і 150 тис. підприємств.