Економіка

14:21 01.04.2024

Переговори аграрних асоціацій України та Польщі продовжаться цього тижня - Мінагрополітики

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Переговори аграрних асоціацій України та Польщі продовжаться цього тижня - Мінагрополітики

Українські та польські аграрні асоціації поточного тижня продовжать переговори щодо транзиту зерна та інших продуктів і розблокування кордону, повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький в ефірі єдиного національного телемарафону.

"Дуже важливо, що асоціації різних секторів зафіксували зв'язок і з поточного тижня продовжать зустрічі, щоб чітко узгодити параметри (експорту і транзиту української агропродукції - ІФ-У). Усі зрозуміли (на українсько-польській зустрічі в Польщі минулого тижня - ІФ-У), що взаємодія і співпраця, домовленості - це, зрештою, матиме найкращий результат", - сказав він.

За інформацією Висоцького, у перші два тижні квітня планується зустріч польської та української сторін у розширеному форматі, на якій аграрії двох країн шукатимуть шляхи взаємодії. Очікується, що це також може стати основою для домовленостей на міждержавному рівні. Аграрні асоціації відпрацьовуватимуть за напрямами кожну галузь, чиї представники були на переговорах, зокрема, йтиметься про малину, сік, мед, яйця, зерно, птицю.

"На предмет цього є стриманий оптимізм, який дає змогу сподіватися, що ще після декількох зустрічей для фіксації кінцевих параметрів вдасться нарешті вирішити цю проблему", - наголосив Висоцький.

Він також додав, що питання транзиту українського зерна порушується на всіх міжнародних зустрічах.

"Україна наполягає, що транзит має бути доступним без зупинок і блокувань", - резюмував перший заступник міністра.

 

Теги: #польща #мінагрополітики

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