Економіка

18:02 29.03.2024

Шмигаль: Енергосистема в Україні залишається цілісною, але ситуація дуже непроста

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Шмигаль: Енергосистема в Україні залишається цілісною, але ситуація дуже непроста

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що після російських обстрілів українська енергосистема цілісна, але ситуація дуже непроста.

"Сьогодні вночі російські терористи вчинили чергову масовану ракетно-дронову атаку проти нашої країни. Головна мета атаки - знову наша енергетика. Удар витримали. Енергосистема цілісна, але ситуація дуже непроста. Є проблеми з електропостачанням у низці регіонів. Вирішуємо це питання", - сказав Шмигаль на засіданні уряду в п'ятницю.

Прем'єр розповів, що Україна імпортує електроенергію з Румунії, Словаччини, Польщі, Угорщини, Молдови, щоб система працювала стабільно.

"Сьогоднішній удар знову досить сильно пошкодив обладнання. Знову атака була спрямована як проти об'єктів генерації електроенергії, так і проти системи її розподілу. Дуже важливо для всіх нас зараз знизити споживання електроенергії. Це стосується особливо вечірніх годин", - заявив Шмигаль.

За його словами, вдалося вже відновити частину об'єктів, пошкоджених під час атаки минулого тижня.

Теги: #енергосистема #стан

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