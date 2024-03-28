На Бурштинській і Ладижинській ТЕС ДТЕК ударом РФ повністю або частково пошкоджено всі енергоблоки

Унаслідок атаки російських агресорів по енергосистемі України 22 березня серйозно постраждали дві ТЕС енергохолдингу ДТЕК - Бурштинська і Ладижинська, повідомив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.

"Ми втратили 50% встановленої потужності. У нас постраждали всі блоки на Бурштинській ТЕС і всі - на Ладижинській ТЕС. Енергоблоки в різному ступені руйнації: від повної до понад 50%... У деяких випадках потрібно будувати блоки майже з нуля", - сказав Сахарук в інтерв'ю "Економічній правді".

Він також додав, що "не працює сильно пошкоджена КАБами Курахівська ТЕС".

Загалом у системі втрачено майже 2 ГВт доступної потужності, уточнив Сахарук.

За його прогнозами, один-два блоки ТЕС ДТЕК почнуть працювати раніше, але загалом на відновлення потрібно 6-24 місяці або навіть більше.

Сахарук зазначив, що за попередньою оцінкою, велике обладнання зруйновано приблизно на $200 млн, але ця сума збільшиться після завершення дефектації.

При цьому він зазначив, що ДТЕК потрібні приблизно десяток одиниць обладнання, насамперед трансформатори.

Відновлювати роботу своїх ТЕС ДТЕК збирається частково власним коштом, але, як наголосив його виконавчий директор, "масштаб руйнувань колосальний, тому без підтримки міжнародних донорів компаніям не відновитися".