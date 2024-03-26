Економіка

23:33 26.03.2024

Світовий банк затвердив кредит DPL для України $1,5 млрд

3 хв читати
Світовий банк затвердив кредит DPL для України $1,5 млрд

Рада виконавчих директорів Світового банку схвалила у вівторок для України новий кредит у рамках позики на політику розвитку (DPL) у розмірі $1,5 млрд, йдеться у повідомленні банку.

"Незважаючи на величезні виклики, Україна здійснює складні реформи з огляду на своє беззаперечне майбутнє в Європейському Союзі та довгострокове процвітання країни", - наводяться в релізі слова віце-президента СБ у справах регіону Європи та Центральної Азії Антонелли Бассані.

За її словами, банк високо оцінює і продовжує підтримувати українську владу за ці зусилля, які дозволили зберегти макроекономічну стабільність та здатність надавати необхідні послуги своїм громадянам.

"Світовий банк та міжнародні партнери продовжуватимуть надавати підтримку, щоб допомогти українському народу у реконструкції та відновленні своєї країни та економіки", - зазначила Бассані.

Уточнюється, що ця позика "Основи зростання" фінансується через Цільовий фонд ADVANCE Ukraine ($984 млн), підтриману Міністерством фінансів Японії, а також під гарантії уряду Великобританії ($516 млн).

Вказується також, що ця позика є першим із запропонованих двох кредитів, розроблених для підтримки реформ законодавства України, необхідних для зміцнення основ економічної політики та посилення макрофінансової стабільності.

"Фокусуючись на стимулюванні критично важливої конкуренції, зміцненні фінансового сектора, енергетичних ринків, торгівлі та фіскальних реформ – дана позика покликана підтримати потенціал зростання України шляхом збільшення приватних інвестицій та підвищення продуктивності", – йдеться у релізі.

Згідно з ним, нинішня позика складається з двох компонентів. Перший спрямований на зміцнення основ економічної політики для сприяння структурним зрушенням у напрямку сталого зростання. Він підтримує реформи, спрямовані на посилення корпоративного управління державними підприємствами, забезпечення фінансово стійкого та ефективного переходу до зеленої енергетики, спрощення надання кредитів приватному сектору, особливо у сільському господарстві, а також приведення митного законодавства України у відповідність до законодавства ЄС.

Другий компонент спрямований на посилення макрофінансової стабільності з метою створення сприятливих умов розвитку. Цей компонент підтримує реформи, спрямовані на зміцнення потенціалу внутрішніх надходжень, покращення нагляду за ринком капіталу та захист від корупційних ризиків у сфері державних закупівель.

СБ нагадав, що інші його поточні проекти для України включають екстрене фінансування у сферах охорони здоров'я, транспорту, енергетики, житловому секторі та сільському господарстві. У цих проектів ресурси партнерів мобілізуються з урахуванням гнучкої структури, що дозволяє швидко розподіляти кошти. У разі потреби проекти можуть масштабуватися, коли з'являється додаткове фінансування.

Як повідомлялося, представники Нацбанку на прес-конференції 14 березня спрогнозували надходження до кінця квітня зовнішнього фінансування в обсязі $10 млрд або більше, що дозволить відновити резерви, тоді як до цього з початку року Україна отримала лише $1,2 млрд. що таке неритмічне зовнішнє фінансування не призведе до якихось шоків на валютному ринку.

Минулого тижня Україна вже отримала перший транш EUR4,5 млрд від ЄС за програмою Ukraine Facility, $1,5 млрд – від Канади та $230 млн – від Японії через Світовий банк. Крім цього, у вівторок в Україну надійшло від МВФ $880 четвертого траншу за програмою розширеного фінансування EFF млн.

Теги: #кредит #вб #україна

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

00:08 27.03.2024
Збірна України з футболу вийшла на Євро-2024, перемігши Ісландію з рахунком 2:1

Збірна України з футболу вийшла на Євро-2024, перемігши Ісландію з рахунком 2:1

16:31 26.03.2024
Латвійська airBaltic заявила про готовність відновити польоти до/з Києва, Львова та Одеси

Латвійська airBaltic заявила про готовність відновити польоти до/з Києва, Львова та Одеси

02:17 26.03.2024
Сили ППО збили над Харковом 8 БПЛА - Синєгубов

Сили ППО збили над Харковом 8 БПЛА - Синєгубов

02:12 26.03.2024
У Харкові зафіксовано падіння БПЛА біля нежитлового будинку, без постраждалих - мер міста

У Харкові зафіксовано падіння БПЛА біля нежитлового будинку, без постраждалих - мер міста

01:03 26.03.2024
Харків під ворожими ударами

Харків під ворожими ударами

00:44 26.03.2024
ВИБУХ У ХАРКОВІ – МЕР МІСТА

ВИБУХ У ХАРКОВІ – МЕР МІСТА

23:42 25.03.2024
Зеленський: Якщо Путіна не стане, запит на насильство і терор зникне разом із ним - бо це його запит

Зеленський: Якщо Путіна не стане, запит на насильство і терор зникне разом із ним - бо це його запит

23:15 25.03.2024
Окупанти за минулий день обстріляли 7 громад Сумської області - ОВА

Окупанти за минулий день обстріляли 7 громад Сумської області - ОВА

22:57 25.03.2024
Зеленський провів нараду з керівництвом силових відомств із питань зниження рівня загроз із боку РФ

Зеленський провів нараду з керівництвом силових відомств із питань зниження рівня загроз із боку РФ

22:22 25.03.2024
У Києві відбулася зустріч Умерова і Сирського з делегацією Європарламенту

У Києві відбулася зустріч Умерова і Сирського з делегацією Європарламенту

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Усі пошкоджені внаслідок атаки РФ об'єкти генерації буде повернуто в роботу - голова "Укренерго"

Україна отримала $880 млн від МВФ - Шмигаль

Ferrexpo повідомило про новий судовий арешт 49,5% часток її "дочок" в Україні

Валовий зовнішній борг України в IV кв.-2023 зріс до 90,7% ВВП - НБУ

США запровадило санкції проти 13 юридичних і двох фізичних осіб, пов'язаних із фінансовим сектором РФ

ОСТАННЄ

Сольський у Брюсселі закликав аграрних міністрів ЄС продовжити режим безмитної та безквотної торгівлі з Україною

Відновлення енергосистеми після атак РФ потребує міжнародної фінансової підтримки

Чехія сподівається на компроміс із продовженням Автономних торговельних заходів і частковим обмеженням української агропродукції в ЄС

На відновлення енергопостачання Харкова піде 1-2 тижні за відсутності нових пошкоджень - "Укренерго"

"Укрнафтобуріння" просить суд переглянути рішення про зупинку видобутку на Сахалінському родовищі

"Укрнафта" у 2024 р. нарощує імпортні поставки пального

Усі пошкоджені внаслідок атаки РФ об'єкти генерації буде повернуто в роботу - голова "Укренерго"

Дефіцит міжнародної допомоги України у 2025 р. може становити $10-15 млрд - нардеп

Оновлена програма з МВФ містить 13 кроків щодо поглиблення інфраструктури фінринків та нагляду

Щорічна вигода від лібералізації ринку сільгоспземель протягом 3 років становитиме 1-2,7% ВВП - прогноз KSE

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА