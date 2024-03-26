Відновлення енергосистеми після атак РФ потребує міжнародної фінансової підтримки

Відновлення енергосистеми після останніх атак РФ потребує зовнішньої фінансової допомоги, вважає голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

"Руйнування, з якими ми зіткнулися, потребуватимуть залучення значних фінансових ресурсів на відновлення. Скільки їх треба, зараз я сказати не можу. Але це точно потребуватиме зовнішньої фінпідтримки, і важливим джерелом тут буде підтримка донорів", - сказав Кудрицький на брифінгу в медіацентрі Харкова у вівторок.

За його словами, вже дуже багато країн відгукнулися, щоб допомогти.

"Цього тижня буде донорська онлайн-конференція для енергетики, де визначатимуть потреби й джерела фінансування не лише для "Укренерго", а й для інших компаній. Говоримо про десятки країн", - зазначив Кудрицький.

Водночас він висловив переконання, що відновлювальна кампанія цього літа не буде простішою за попередню.

Кудрицький зазначив, що залучення "Укренерго" протягом війни понад $1 млрд від міжнародних партнерів дало змогу відновитися й підвищити ліквідність енергосектору.