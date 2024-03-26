Чехія сподівається на компроміс із продовженням Автономних торговельних заходів і частковим обмеженням української агропродукції в ЄС

Європа має допомагати Україні насамперед постачанням зброї та боєприпасів, що й ініціювала Чехія, яка очолює процес формування цього бюджету, також Чехія виступає за продовження угоди Європейського Союзу про безмитну торгівлю з Україною після 5 червня, але з низкою обмежень, заявив міністр сільського господарства Чехії Марке Виборний перед засіданням аграрних міністрів ЄС у Брюсселі у вівторок.

"Я вітаю активність низки країн-членів, які під прапором Чехії зараз формують бюджет підтримки України за допомогою поставок боєприпасів. (...) Чехія явно виступає за продовження угоди про безмитну торгівлю (з Україною - ІФ-У) після 5 червня цього року. Але це не повинно відбуватися за рахунок того, що це насправді матиме червоно-сірий ефект або що це дійсно матиме руйнівний вплив на ціни на сировинні товари в Європі, які потім обрушаться на фермерів від Іспанії до країн Балтії", - сказав він.

Виборний нагадав, що одним із приводів для протестів фермерів у всій Європі є низькі закупівельні ціни товарів на Європейській товарній біржі. Він привітав будь-який прогрес, досягнутий у дебатах між Європейським парламентом, Європейською Радою та Європейською комісією.

"Однак висновки трикутника, опубліковані минулого тижня, мені важко зрозуміти", - додав чеський міністр.

Він висловив нерозуміння щодо вибору сільгоспкультур, які пропонують включити до списку чутливих культур, на які буде запроваджено обмежувальні квоти в разі перевищення їх поставок на європейський ринок.

"Не розумію, чому овес з'явився в тих товарах, які перебуватимуть під надзвичайними заходами захисту. Чому там ріпак? На мій погляд, це не те, що могло б занепокоїти фермерів Європи та Чехії. Мені дуже хотілося б (...), щоб туди могли потрапити пшениця і ячмінь, тому що це ключові товари, які наразі негативно впливають на ціни на зерно в усьому світі та Європі", - пояснив Виборний.

Він привітав запрошення на дебати міністра аграрної політики та продовольства України Миколи Сольського, відзначив важливість дебатів за його участю та запевнив, що як представник Чехії буде відкритий до вирішення питання про можливий надзвичайний пакет кризової допомоги. При цьому в питанні лібералізації торгівлі з Україною Чехія стоїть на боці Франції та Польщі й вимагає посилення режиму щодо пшениці.

"Ми всі згодні з тим, що Україну потрібно підтримувати. Їй потрібна допомога. Ми бачимо, як на початку весни активність Росії знову зростає в напрямі наступу й військової присутності в Україні. Але наш обов'язок знайти шляхи, щоб ми не повернулися до митного режиму 5 червня. Я вважав би це помилкою і свого роду пострілом у ногу всередині Європи й усередині Чехії. Ми шукаємо компроміс... щоб після 5 червня продовжити режим (безмитної торгівлі - ІФ-У) хоча б із різними умовами для деяких сільськогосподарських товарів", - сказав міністр.

Виборний нагадав, що Чехія разом із Польщею та країнами Балтії виступає за заборону імпорту російського зерна в Європу.

"Російському зерну просто немає місця в Європі. Тим самим ми побічно підтримуємо агресора. (...) Мито розміром EUR95 за тонну або 50% (від вартості зерна - ІФ-У) фактично означає, що російського й білоруського зерна не буде в Європі. (...) Ми підтримаємо це рішення. Я вірю, що протягом місяця його буде схвалено, і (...) у Росії вже точно не буде хоча б частково того інструменту, який є для них інструментом війни. Адже Європа фактично стала об'єктом атаки Росії через зерно й сільськогосподарську продукцію. Ми зробимо все, щоб ця зброя не залишилася в руках Росії. В цьому випадку пшениця, зерно та інші сільськогосподарські товари", - резюмував аграрний міністр Чехії.