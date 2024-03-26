Економіка

17:29 26.03.2024

Усі пошкоджені внаслідок атаки РФ об'єкти генерації буде повернуто в роботу - голова "Укренерго"

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Усі пошкоджені внаслідок атаки РФ об'єкти генерації буде повернуто в роботу - голова "Укренерго"

Усі пошкоджені внаслідок атаки РФ 22 березня по енергосистемі України електростанції, зокрема Харківська ТЕЦ-5, мають бути повернуті в роботу, повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

"Обов'язково будуть повернуті всі електростанції, атаковані 22 березня. Терміни їхнього повернення, зокрема, і ТЕЦ-5 у Харкові, не хочу називати, щоб не давати ворогу інформації", - сказав він на брифінгу в медіа-центрі Харкова у вівторок.

Водночас Кудрицький зазначив, що власна генерація надзвичайно важлива і забезпечує енергобезпеку таких міст, як Харків, Київ, Львів, Дніпро, Одеса, оскільки вони є великими споживачами електроенергії.

"Думаю, на відновлення цих об'єктів місяці знадобляться не роки. І будемо ми їх відновлюватимемо в посиленому режимі. Таке відновлення із поліпшенням і посиленням інженерних рішень захисту", - сказав глава "Укренерго".

Він зазначив, що Харківська область ще не зазнавала таких ударів, як 22 березня, але комплексні заходи щодо захисту об'єктів і підготовка до різних можливих сценаріїв в умовах війни допомогли в рази зменшити терміни відновлення електроживлення.

Як повідомлялося, внаслідок атаки російських військ на енергосистему України, яку вже назвали наймасштабнішою від початку війни, Харківська ТЕЦ-5 втратила основні потужності виробництва теплової та електроенергії й зупинила роботу.

Теги: #енергетика #укренерго

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