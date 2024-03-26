ФРН встановить повний контроль над газотранспортними активами, створеними Wintershall Dea із "Газпромом"

Конфіскована у "Газпрому" урядом ФРН компанія SEFE Securing Energy for Europe GmbH (раніше - Gazprom Germania) стає власником газотранспортного холдингу WIGA Group, повідомляють сторони.

Раніше SEFE вважалася власником 49,98% у СП, а тепер викупить 50,02% у Wintershall Dea. Закриття угоди заплановано на літо 2024 року.

До складу WIGA входять мережевий газотранспортний оператор GASCADE Gastransport GmbH (3710 км) і NEL Gastransport GmbH (оператор західного відводу від магістралі "Північний потік"). Загалом в обох компаніях працюють близько 500 осіб. Суму купівлі було вирішено не розголошувати.

Керівництво SEFE також повідомило про намір провести приватизацію захопленого активу до кінця 2028 року.

Як повідомлялося, слідом за рішенням керівництва Wintershall Dea вийти з російських активів (це спільні видобувні підприємства з "Газпромом") компанія пішла на продаж свого бізнесу невеликій британській компанії Harbour Energy plc. Російські проєкти з високими обсягами і низькою собівартістю забезпечували запас маржі для фінансування проєктів Wintershall Dea в інших регіонах.