Інтерфакс-Україна
Економіка
20:47 23.06.2025

"Нафтогаз" повідомляє про виграш арбітражу в "Газпрому" на $1,37 млрд у Швейцарії

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"Нафтогаз" повідомляє про виграш арбітражу в "Газпрому" на $1,37 млрд у Швейцарії

Міжнародний арбітражний трибунал, який розглядав у Швейцарії справу про порушення "Газпромом" його контрактних зобов’язань за принципом "take or pay", зобов’язав російську корпорацію виплатити $1,37 млрд на користь НАК "Нафтогаз", повідомив голова правління компанії Сергій Корецький.
"У вересні 2022 року "Нафтогаз" ініціював арбітраж, який газпром намагався заблокувати через російські суди. Це не спрацювало. Тепер маємо кінцеве рішення: трибунал із арбітрів зі Швеції, Швейцарії та Ізраїлю повністю став на бік "Нафтогазу", – написав Корецький у своєму Facebook у понеділок увечері.
Він нагадав, що "Газпром" з травня 2022 року порушив свої контрактні зобов’язання за принципом "take or pay", припинивши оплати.
"Це важлива перемога. Щиро дякую професійній команді юристів НАК "Нафтогаз" та нашим юридичним радникам Wikborg Rein за цей результат. Наступний етап – забезпечити виконання рішення. Над цим і будемо працювати. Крок за кроком", – наголосив глава "Нафтогазу".

Теги: #газпром #арбітраж #нафтогаз

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