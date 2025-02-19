Підстави для віднесення арбітражних керуючих підприємств з часткою держави понад 50% до РЕРів відсутні – НБУ

Національний банк України (НБУ) у відповідь на звернення банків надав роз’яснення, згідно якого арбітражних керуючих державних або казенних підприємств та господарських товариств з часткою держави в статутному капіталі понад 50% не слід відносити до національних політично значущих осіб (Politically Exposed Persons, PEPs).

Таку позицію НБУ аргументує з огляду на обмежені функції в управлінні державним майном арбітражних керуючих при реалізації своїх повноважень щодо банкрутства держпідприємств.

Про це свідчать роз’яснення та рекомендації з питань фінансового моніторингу, опубліковані в нормативній базі на сайті НБУ.