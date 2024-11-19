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20:30 19.11.2024

Україна виграла арбітраж проти ексвласника "Житомирських ласощів" російського бізнесмена Бойка

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Україна виграла арбітраж проти ексвласника "Житомирських ласощів" російського бізнесмена Бойка

Україна виграла судовий спір проти бізнесмена Ігоря Бойка, громадянина США і РФ, який у 2017 році звернувся до міжнародного арбітражного суду в Гаазі, звинувативши державу в експропріації його бізнесу, повідомила пресслужба Міністерства юстиції.

За результатом розгляду справи в задоволенні позовних вимог, які загалом становлять $100 млн, відмовлено в повному обсязі", - ідеться в повідомленні.

Міністерство нагадало, що Бойко вимагав відшкодувати йому збитки у зв'язку з експропріацією його частки корпоративних прав у юридичній особі, яка здійснює діяльність у кондитерському бізнесі (Житомирській кондитерській фабриці "Житомирські ласощі" - ІФ-У). Його інтереси представляли міжнародні радники за підтримки фонду з юридичного фінансування.

"Під час розгляду справи, що розпочався ще 2017 року, позивач неодноразово робив заяви в медіа, що принижують статус України, з очевидним наміром отримати підтримку у справі, а також у своєму трактуванні подій", - розповіли в Мін'юсті.

За інформацією міністерства, арбітражний трибунал встановив, що позивач не зміг довести ані законності придбання інвестицій, ані факту порушення Україною угоди.

Кондитерська фабрика в Житомирі заснована 1944 року. До повномасштабного вторгнення РФ входила до трійки лідерів ринку, посідаючи перше місце за показниками експорту продукції до 36 країн. Її загальна виробнича потужність становила 80 тис. тонн продукції на рік.

Протистояння між сторонами конфлікту - власником ЗАТ "Житомирські ласощі" Юрієм Лещинським і власником товариства із додатковою відповідальністю (ТДВ) "Житомирська кондитерська фабрика" Бойка - за права власності на фабрику загострилося 2015 року, коли акціонери "Житомирських ласощів" заявили про неможливість потрапити на неї.

Водночас в ТДВ звинуватили нардепа Сергія Пашинського та його компаньйона Сергія Тищенка в нібито рейдерському захопленні. Пізніше Пашинський висловився на підтримку Лещинського, заявивши, що вважає його швейцарську Delta Capital законним акціонером "Житомирських ласощів".

Бойко на початку 2017 року подав позов до Міжнародного арбітражного суду в Гаазі до держави Україна про відшкодування збитків за експропріацію його бізнесу.

Раніше директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник повідомив, що вартість фабрики оцінюють у 2 млрд грн.

Наразі контроль над фабрикою здійснюють власники ЗАТ "Житомирські ласощі".

Згідно з даними Опендатабот, "Житомирські ласощі" у 2023 році отримали 474,383 млн грн виручки, при цьому 15,8 млн грн чистого прибутку. Колектив підприємства залишився стабільним - 693 особи, що лише на 10 співробітників менше, ніж у довоєнному 2021 році.

 

Теги: #арбітраж #кондфабрика

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