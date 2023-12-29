Міноборони України виграло міжнародний арбітраж з іноземним постачальником на суму понад 1 млрд грн

Міноборони України повідомило про те, що виграло міжнародний арбітраж з іноземним постачальником на суму понад 1 млрд грн.

"На початку повномасштабного вторгнення Росії Міноборони сплатило в іноземного постачальника замовлення на бронежилети і берці для ЗСУ. Берці надійшли влітку 2022 року з порушенням термінів поставки. Бронежилети надходили протягом літа-зими 2022 року, втім також із порушеннями - вони не проходили балістичні випробування. Тому Міністерство оборони України не прийняло цей товар", - ідеться в повідомленні на сайті відомства.

Так, Міноборони України надіслало постачальнику вимогу повернути кошти за неякісний товар і сплатити штрафні санкції, однак постачальник вимогу не задовольнив.

"Юридичною службою Міноборони було подано позов до міжнародного арбітражу про стягнення вартості непоставлених бронежилетів, штрафних санкцій і річних відсотків. Арбітражний трибунал ухвалив рішення - задовольнити позов Міністерства оборони", - зазначили у пресслужбі.

Загальна сума задоволених вимог становить понад 27 мільйонів доларів США (що є еквівалентом понад одного мільярда грн) і містить на додаток до вартості товару штрафні санкції, відсотки річних і арбітражний збір.

Зазначається, що це найбільша сума з усіх арбітражів, які наразі ведуться Міноборони.

За рішенням інтернаціонального арбітражу відсотки річних продовжують нараховуватися на вартість непоставленого продукту до моменту погашення заборгованості.