Розширення обмежень на імпорт українських продуктів харчування в ЄС може сприяти затягуванню війни - Сольський

Франко-польські кроки щодо розширення обмежень на імпорт українських харчових продуктів до ЄС можуть спровокувати поглиблення і продовження війни Росії в Україні, заявив міністр аграрної політики і продовольства Микола Сольський в інтерв'ю Financial Times.

На його думку, додаткові обмеження, що є предметом запеклих дебатів усередині Європейського Союзу, хоч і покликані заспокоїти розгніваних європейських фермерів, але водночас завдадуть удару по доходах України і "збільшать шанси на те, що війна затягнеться".

Сольський вказав на відсутність провини України в тому, що високі врожаї в США і Латинській Америці призвели до падіння цін на зернові. Він також додав, що збільшення протекціонізму і субсидій не є рішенням європейських фермерів, оскільки вони мають бути більш ефективними, щоб конкурувати на світових ринках.

"80% проблем, які зазвичай пов'язують з українським експортом, не існують. Вони придумані", - вважає міністр аграрної політики та продовольства України.

Видання зазначає, що Варшава і Париж докладають зусиль, щоб посилити попередню угоду, укладену минулого тижня, яка накладає обмеження на багато видів українського імпорту в обмін на продовження безмитного режиму, ухваленого після повномасштабного вторгнення Москви 2022 року.

Фермери в Польщі заблокували кордон з Україною, тоді як у Франції антиукраїнські настрої також зростають, посилюється тиск на президента Франції Еммануеля Макрона. Він своєю чергою вимагає збільшення обмежень напередодні зустрічі послів ЄС 27 березня щодо укладення угоди про імпорт українських агротоварів.

Підписана минулого тижня Угода про продовження автономних торговельних заходів уже передбачала скорочення імпорту української агропродукції в ЄС на EUR400 млн. Франко-польська пропозиція знизить цю суму ще на EUR800 млн.

"Дипломати кажуть, що вирішальний голос буде в руках італійського уряду, оскільки позитивне рішення потребуватиме підтримки більшості країн-членів ЄС, розрахованої відповідно до чисельності їхнього населення. Якщо Рим підтримає Варшаву і Париж, інші країни-члени ЄС будуть змушені погодитися на більші скорочення, щоб запобігти втраті безмитного доступу до ЄС у червні", - зазначає видання.

Як повідомило в понеділок брюссельське видання Politico, вимоги Польщі та Франції підтримують Словаччина та Угорщина, готові підтримати їх Австрія та Італія, відкликавши свою згоду на схвалення домовленостей минулого тижня.

Ці домовленості - лише частина виконаних вимог Варшави і Парижа, а також Європарламенту, який ухвалив поправку польського євродепутата Анджея Галицького. Він ініціював розширення переліку чутливих товарів, на імпорт яких поширюватимуться обмеження. До цього списку, окрім яєць, додано цукор і м'ясо птиці, мед і низку зернових культур.

Наразі Польща за підтримки Франції намагається розширити термін обмежень на імпорт при розрахунку квот на чутливі продукти. До запропонованих Європейською Комісією 2022-2023 років Варшава і Париж хочуть додати 2021 рік, що призведе до посилення торговельних відносин між ЄС і Україною.