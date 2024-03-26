Економіка

12:25 26.03.2024

Розширення обмежень на імпорт українських продуктів харчування в ЄС може сприяти затягуванню війни - Сольський

3 хв читати
Розширення обмежень на імпорт українських продуктів харчування в ЄС може сприяти затягуванню війни - Сольський

Франко-польські кроки щодо розширення обмежень на імпорт українських харчових продуктів до ЄС можуть спровокувати поглиблення і продовження війни Росії в Україні, заявив міністр аграрної політики і продовольства Микола Сольський в інтерв'ю Financial Times.

На його думку, додаткові обмеження, що є предметом запеклих дебатів усередині Європейського Союзу, хоч і покликані заспокоїти розгніваних європейських фермерів, але водночас завдадуть удару по доходах України і "збільшать шанси на те, що війна затягнеться".

Сольський вказав на відсутність провини України в тому, що високі врожаї в США і Латинській Америці призвели до падіння цін на зернові. Він також додав, що збільшення протекціонізму і субсидій не є рішенням європейських фермерів, оскільки вони мають бути більш ефективними, щоб конкурувати на світових ринках.

"80% проблем, які зазвичай пов'язують з українським експортом, не існують. Вони придумані", - вважає міністр аграрної політики та продовольства України.

Видання зазначає, що Варшава і Париж докладають зусиль, щоб посилити попередню угоду, укладену минулого тижня, яка накладає обмеження на багато видів українського імпорту в обмін на продовження безмитного режиму, ухваленого після повномасштабного вторгнення Москви 2022 року.

Фермери в Польщі заблокували кордон з Україною, тоді як у Франції антиукраїнські настрої також зростають, посилюється тиск на президента Франції Еммануеля Макрона. Він своєю чергою вимагає збільшення обмежень напередодні зустрічі послів ЄС 27 березня щодо укладення угоди про імпорт українських агротоварів.

Підписана минулого тижня Угода про продовження автономних торговельних заходів уже передбачала скорочення імпорту української агропродукції в ЄС на EUR400 млн. Франко-польська пропозиція знизить цю суму ще на EUR800 млн.

"Дипломати кажуть, що вирішальний голос буде в руках італійського уряду, оскільки позитивне рішення потребуватиме підтримки більшості країн-членів ЄС, розрахованої відповідно до чисельності їхнього населення. Якщо Рим підтримає Варшаву і Париж, інші країни-члени ЄС будуть змушені погодитися на більші скорочення, щоб запобігти втраті безмитного доступу до ЄС у червні", - зазначає видання.

Як повідомило в понеділок брюссельське видання Politico, вимоги Польщі та Франції підтримують Словаччина та Угорщина, готові підтримати їх Австрія та Італія, відкликавши свою згоду на схвалення домовленостей минулого тижня.

Ці домовленості - лише частина виконаних вимог Варшави і Парижа, а також Європарламенту, який ухвалив поправку польського євродепутата Анджея Галицького. Він ініціював розширення переліку чутливих товарів, на імпорт яких поширюватимуться обмеження. До цього списку, окрім яєць, додано цукор і м'ясо птиці, мед і низку зернових культур.

Наразі Польща за підтримки Франції намагається розширити термін обмежень на імпорт при розрахунку квот на чутливі продукти. До запропонованих Європейською Комісією 2022-2023 років Варшава і Париж хочуть додати 2021 рік, що призведе до посилення торговельних відносин між ЄС і Україною.

 

Теги: #мінагрополітики #сольський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:01 28.02.2024
Українські аграрії конкурують на ринку ЄС не з європейськими фермерами, а з країнами третього світу - Мінагрополітики

Українські аграрії конкурують на ринку ЄС не з європейськими фермерами, а з країнами третього світу - Мінагрополітики

18:32 27.02.2024
Мінагрополітики: 90% усієї української агропродукції експортується Чорним морем

Мінагрополітики: 90% усієї української агропродукції експортується Чорним морем

11:02 27.02.2024
Мінагрополітики розробило проєкт Стратегії продовольчої безпеки України

Мінагрополітики розробило проєкт Стратегії продовольчої безпеки України

11:45 21.02.2024
На коордплатформі в ЄК обговорювали вимоги польських фермерів-протестувальників - Мінагрополітики України

На коордплатформі в ЄК обговорювали вимоги польських фермерів-протестувальників - Мінагрополітики України

14:31 20.02.2024
Мінагрополітики України засудило методи протесту польських фермерів, які висипали з поїзда українське зерно

Мінагрополітики України засудило методи протесту польських фермерів, які висипали з поїзда українське зерно

14:06 12.02.2024
Мінагрополітики засудило інцидент зі знищенням українського зерна польськими страйкарями

Мінагрополітики засудило інцидент зі знищенням українського зерна польськими страйкарями

13:03 30.01.2024
Мінагрополітики повідомляє про кібератаку на сайт

Мінагрополітики повідомляє про кібератаку на сайт

15:04 29.01.2024
Порушників правил експорту зерна позбавлятимуть на 6 місяців доступу до верифікації - Сольський

Порушників правил експорту зерна позбавлятимуть на 6 місяців доступу до верифікації - Сольський

12:30 19.01.2024
Аграрні міністри України, Німеччини та Болгарії обговорили підтримку українського агросектору

Аграрні міністри України, Німеччини та Болгарії обговорили підтримку українського агросектору

17:27 25.12.2023
В Україні працює вже 14 уповноважених фітосанітарних лабораторій

В Україні працює вже 14 уповноважених фітосанітарних лабораторій

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Україна отримала $880 млн від МВФ - Шмигаль

Ferrexpo повідомило про новий судовий арешт 49,5% часток її "дочок" в Україні

Валовий зовнішній борг України в IV кв.-2023 зріс до 90,7% ВВП - НБУ

США запровадило санкції проти 13 юридичних і двох фізичних осіб, пов'язаних із фінансовим сектором РФ

НБУ в понеділок знову опустив курс гривні нижче 39 грн/$1 до нового мінімуму

ОСТАННЄ

"Укренерго" відновило частину обладнання постраждалої через російські атаки ПС в Одеській області - компанія

McDonald's в Україні планує відкрити 6 нових ресторанів у 2024р.

Мінфін запустив дашборд моніторингу рівня зарплат у держорганах

Україна отримала $880 млн від МВФ - Шмигаль

Херсон завершив опалювальний сезон, дефіциту е/е немає - Міненерго

Ferrexpo повідомило про новий судовий арешт 49,5% часток її "дочок" в Україні

Валовий зовнішній борг України в IV кв.-2023 зріс до 90,7% ВВП - НБУ

США запровадило санкції проти 13 юридичних і двох фізичних осіб, пов'язаних із фінансовим сектором РФ

НБУ в понеділок знову опустив курс гривні нижче 39 грн/$1 до нового мінімуму

Україна до червня за програмою з МВФ призначить міжнародного консультанта для підготовки продажу Укргазбанку і Сенс Банку, ексвласники Сенс Банку протестують

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА