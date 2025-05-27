Інтерфакс-Україна
Економіка
15:38 27.05.2025

В електронній системі "єКоноплі" зареєструвалося 38 підприємств для вирощування коноплі на 3,2 тис. га

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Від початку запуску електронної системи "єКоноплі" у ній зареєструвалося 38 суб’єктів, які займаються вирощуванням та переробкою конопель для промислових цілей, повідомив міністр аграрної політики та продовольства.

"На сьогодні 27 суб’єктів зареєстрували планову площу посівів на 595 земельних ділянках площею 3 258 га. З них 16 уже висіяли 1251 га", – зауважив міністр.

Як повідомлялося, електронна система єКоноплі почала працювати 10 березня 2025 року з метою вдосконалення державної аграрної політики, відновлення лідерства України з вирощування технічних конопель та зниження можливих корупційних ризиків та ризиків зловживань.

Реєстр створено на базі Дія.Engine – платформи, запущеної Міністерством цифрової трансформації. Завдяки використанню цієї розробки вдалося значно зекономити час та ресурси під час роботи над реєстром.коноплі.

Із запуском "єКонопель" в Україні більше не треба проходити ліцензування на виробництво промислових конопель, яке раніше тривало до трьох місяців. Аграріям, які здійснюють діяльність з посіву, вирощування та переробки конопель для промислових цілей, достатньо зареєструватись в реєстрі юридичних осіб. Для цього необхідно підготувати лише КЕП і подати заявку через електронний кабінет.

Система "єКоноплі " інтегрується з державними реєстрами та системами, зокрема,  Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (ЄДР), Державним реєстром речових прав на нерухоме майно (ДРРП), Державним земельним кадастром (ДЗК), Інформаційно-комунікаційною системою єРослинництво (Державним реєстром сортів рослин, придатних для поширення в Україні; Реєстром сертифікатів на насіння та/або садивний матеріал).

Система "єКоноплі " реалізована Міністерством аграрної політики та продовольства України в партнерстві з Міністерством цифрової трансформації України в межах Програми EGAP, що виконується Фондом Східна Європа за підтримки уряду Швейцарії. Також до програми долучився проєкт Європейського Союзу "Інституційна та політична реформа дрібномасштабного сільського господарства в Україні" (IPRSA).

Теги: #мінагрополітики #система_єконоплі

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