Інтерфакс-Україна
Економіка
12:46 27.05.2025

Український уряд має на меті домовитись до кінця липня про довгострокову торговельну програму з ЄС

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Український уряд має на меті домовитись до кінця липня про довгострокову торговельну програму з ЄС

Рішення Європейського Союзу обмежити торгівлю агропродукцією з Україною призведе до великих втрат для національної економіки 2025 року та підірве зусилля щодо включення країни до єдиного ринку блоку, наголосив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль під час виступу у Раді з сільського господарства та рибальства (AGRIFISH) у Брюсселі у понеділок, повідомило euractiv.com.

Видання зазначило, що заходи, схвалені державами-членами ЄС минулого тижня на прохання низки європейських сільськогосподарських держав, набуде чинності з 6 червня і скасує повну лібералізацію торгівлі, запроваджену після повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році. Нові правила відновлять тарифні квоти 2017 року на експорт української сільськогосподарської продукції, але ця політика завдасть шкоди не лише харчовій промисловості.

"А як щодо моральних втрат? Вони обчислюються не мільярдами, а мільйонами громадян України, які підтримують інтеграцію до ЄС", - запитав Коваль.

Міністр розповів, що війна знищила інші основні галузі промисловості України, такі як хімічна та сталеливарна, внаслідок чого сільське господарство почало становити 70% ВВП країни. Це означає, що повернення до довоєнних тарифних квот з ЄС обернеться втратами у розмірі від EUR2,8 млрд до EUR3,5 млрд для України у 2025 році.

Європейське видання зауважило, що для Європейської Комісії повернення до старих правил торгівлі — тимчасовий захід, доки тривають переговори щодо більш довгострокової торговельної структури між Києвом і Брюсселем.

Коваль зазначив, що наразі на меті домовитись до кінця липня про довгострокову торговельну програму з ЄС.

Водночас міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський привітав відновлення довоєнного торговельного режиму з Україною як велику політичну перемогу перед вирішальними виборами у ці вихідні. Візит Секерського до Брюсселя для проведення переговорів міністрів сільського господарства ЄС збігся з тим, що правоцентристський уряд Польщі готується зустрітися з правою партією "Право і справедливість" (PiS) у другому турі президентських виборів у неділю.

Питання торгівлі агропродукцією з Україною є особливо актуальним у Польщі, оскільки імпорт з України останніми роками спричинив хвилювання серед фермерів.

"Це цифри, які є дуже сприятливими для нас, тому що ці обсяги дуже низькі", — сказав Секерський журналістам у кулуарах зустрічі AGRIFISH, маючи на увазі обмежені обсяги українського агроекспорту, які будуть дозволені в ЄС з 6 червня.

Польський міністр заявив, що майбутні переговори вимагатимуть "певного діалогу" і що обговорення того, наскільки слід лібералізувати сільськогосподарський ринок для українських товарів, також залежить від врегулювання війни між Україною та РФ.

Виступаючи перед журналістами, Коваль пожартував, що управління українським сільськогосподарським виробництвом вимагає знання календаря виборів у країнах-членах ЄС, щоб реагувати на національні політичні кампанії. Він додав, що його місія у Брюсселі у понеділок полягала у тому, щоб спростувати "міфи" про те, що українська продукція підриває ринок ЄС.

 

Теги: #єс #торгівля #мінагрополітики

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