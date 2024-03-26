Економіка

12:07 26.03.2024

Мінфін запустив дашборд моніторингу рівня зарплат у держорганах

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Мінфін запустив дашборд моніторингу рівня зарплат у держорганах

Міністерство фінансів України опублікувало аналітичний інструмент (дашборд), що дає змогу проаналізувати рівень заробітних плат у державних органах, місцевих держадміністраціях та органах судової влади.

"Цей інструмент дає змогу побачити середні заробітні плати працівників у державних органах на рівні посад, адже основне завдання Мінфіну - забезпечити ефективність використання коштів державного бюджету, зробити прозорішою та справедливішою оплату праці державних службовців, пом'якшити тенденцію плинності й відпливу держслужбовців та посилити роль держави як роботодавця", - процитував заступника міністра Романа Єрмоличева Мінфін на сайті у вівторок.

За словами Єрмоличева, дашборд буде оновлюватися щомісяця.

Згідно з опублікованими даними, станом на січень 2024 року найвищий рівень середньої зарплати був у Нацкомісії, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (68,9 тис. грн), АМКУ (67,1 тис. грн), а також у секретаріату Кабміну (57,9 тис. грн).

До п’ятірки високих середніх зарплат у працівників держорганів також увійшли Центральна виборча комісія (55 тис. грн) і Мінцифри (54,5 тис. грн).

Щодо найнижчого рівня середньої зарплати, то 17 тис. грн отримують працівники Державного космічного агентства, 16,8 тис. грн - Держагентство з розвитку меліорації, рибного господарства та продовольчих програм, по 15,6 тис. грн у середньому отримують працівники Держагентства енергоефективності та енергозбереження, Держагентства водних ресурсів, а також служба з питань роботи.

Серед місцевих держадміністрацій найбільша середня зарплата у співробітників Київської ОДА (40 тис. грн), Херсонської ОДА (30,5 тис. грн), Харківської ОДА (29,4 тис. грн), Луганської ОДА (28,5 тис. грн), а також Запорізької ОДА (25,7 тис. грн).

Водночас найнижча середня зарплата у працівників Вінницької та Дніпропетровської ОДА - по 17,9 тис. грн.

В органах судової влади найбільша середня зарплата у Вищому суді із питань інтелектуальної власності - 49,6 тис. грн, Антикорупційному суді - 46 тис. грн, Вищій раді правосуддя - 45,2 тис. грн і Держсудадміністрації - 40,5 тис. грн.

При цьому різниця з найнижчими середніми зарплатами не велика - у Верховному суді вона становить 40 тис. грн, у Конституційному - 35,6 тис. грн.

Як зазначають у Мінфіні, середня зарплата керівництва в органах судової влади відрізняється від зарплати працівників значно - 142,1 тис. грн проти 16,8 тис. грн відповідно.

Як повідомив Мінфін, від початку 2024 року в Україні змінено підходи до оплати праці в рамках реформи системи оплати праці державних службовців, спрямованої на підвищення передбачуваності, прозорості та справедливості заробітної плати й удосконалення ефективності менеджменту в державному секторі.

Одночасно з цією реформою Мінфін удосконалить програмні продукти, що використовуються у сфері публічних фінансів. Так за допомогою автоматизованої інформаційної системи онлайн-взаємодії з розпорядниками коштів державного бюджету (АІС "ДРК-ЗЕБ") з початку цього року Мінфін отримав можливість автоматизувати процеси отримання даних від розпорядників бюджетних коштів. Зокрема, це стосується отримання даних від ГРК щодо фактичних витрат на оплату праці для ретельного та всебічного аналізу.

 

Теги: #мінфін #зарплати #дашборд

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