У Європейській раді пояснюють, що рішення продовжити ліберальний режим торгівлі з Україною ще не ухвалено

У Європейській Раді зазначають, що рішення продовжити для України автономні торговельні преференції, які передбачають скасування експортних мит на український імпорт іще на один рік, наразі не ухвалено.

"Сьогодні Комітет постійних представників обговорить це питання, щоб побачити, чи достатньо підтримки з боку послів", - повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в понеділок у Європейській раді.

За словами співрозмовника агентства, залежно від рішення, яке ухвалять посли, далі буде зрозуміло, які подальші кроки буде зроблено з цього питання.

Як повідомляло агентство "Інтерфакс-Україна", 20 березня головування Ради та переговірники Європарламенту попередньо домовилися продовжити призупинення дії імпортних мит і квот на український експорт до ЄС іще на рік, до 5 червня 2025 року, посиливши захисні заходи чутливої сільськогосподарської продукції. Зокрема, розширено сферу дії автоматичного захисного механізму на чотири додаткові продукти (овес, кукурудза, крупа та мед), скорочено термін активації автоматичного захисту з 21 до 14 днів. Крім того, Комісія буде зобов'язана посилити моніторинг імпорту пшениці та інших зернових і використовувати наявні в неї інструменти в разі збоїв на ринку.

Очікується, що позиція Європейського парламенту в першому читанні буде ухвалена на одному з квітневих пленарних засідань. Потім постанову має затвердити Рада, підписати представники Ради та Європейського парламенту. Відтак вона має бути опублікована в Офіційному журналі, а потім набуде чинності 6 червня 2024 року.