П'ятеро членів КМП запропонували знизити облікову ставку до 14%, четверо - до 14,5% і двоє - залишити 15%

Переважна більшість - 9 з 11 - членів комітету монетарної політики (КМП) Національного банку України (НБУ) на засіданні 13 березня підтримали зниження облікової ставки з рівня 15%, водночас п'ятеро пропонували опустити її до 14% річних замість підсумкового рішення обмежитися 14,5%, ідеться в опублікованих у понеділок підсумках дискусії КМП.

"На їхню думку, кращі, ніж очікував НБУ, динаміка інфляції, ситуація на валютному ринку, а також зниження невизначеності з приводу міжнародної допомоги є вагомими підставами для пом'якшення відсоткової політики вже в березні (...) зниження облікової ставки на 1 в. п. не створить загроз для макрофінансової стійкості", - описано в релізі позицію прибічників більшого пом'якшення ставки.

На їхню думку, такий крок сприяв би пожвавленню кредитування та підтримав відновлення економіки, що є одним із пріоритетних завдань НБУ. Ці члени КМП вважають, що рівень невизначеності в економіці останнім часом знизився, що дає змогу більш впевнено дивитися в майбутнє. Зокрема, оптимізму їм додає активізація кроків міжнародних партнерів з надання фінансової підтримки, а також пожвавлення дискусії щодо використання на користь України знерухомлених російських активів.

Як вважає один з учасників дискусії, підтримка України залишається в інтересах міжнародних партнерів, а деякі затримки з фінансовою допомогою здебільшого пов'язані з електоральними циклами в багатьох західних країнах, тож припинення фінансування України є малоймовірним сценарієм, і навіть у найгіршому випадку обсяги підтримки навряд чи зменшаться до критичного рівня.

Один із членів КМП зауважив, що невизначеність і ризики в умовах війни зберігатимуться й надалі, проте не всі з них загрозливі, тоді як цілком можуть реалізуватися й позитивні сценарії, тоді як концентрація на ризиках та консервативна поведінка можуть пригальмувати економічне відновлення.

Прибічники зниження ставки на 1 відсотковий пункт (в.п.) в умовах, коли ринок очікував її збереження, закликали не боятися такої неочікуваності для учасників ринку, зазначивши, що попередні комунікації НБУ не мають обмежувати ухвалення рішень з огляду на високу мінливість ситуації.

"НБУ завжди наголошував, що очікувана траєкторія ставки - це лише прогноз, а не зобов'язання. Водночас НБУ неодноразово декларував готовність гнучко реагувати на суттєві зміни в балансі ризиків. Саме це пропонується: НБУ бачить вікно можливостей і використовує його", - пояснюється в релізі така позиція.

Четверо членів КМП підтримали зниження облікової ставки до 14,5% у березні, вважаючи такий крок достатнім на цьому етапі. Ці учасники дискусії також погодилися, що сприятливі макрофінансові тенденції досить стійкі та створюють вікно можливостей для пом'якшення монетарної політики вже в березні, але водночас вони схилялися до більш поступового зниження облікової ставки та вважали крок у 0,5 в.п. достатнім на цьому етапі.

"Війна вочевидь затягується, невизначеність у міжнародній допомозі залишається досить високою, тому, на їхню думку, варто й надалі дотримуватися виваженої та послідовної монетарної політики, що довела свою ефективність", - уточнено їхню позицію.

Вони додали, що слід також дотримуватися Стратегії та попередніх заяв НБУ, згідно з якими центробанк надаватиме пріоритет пом'якшенню найбільш обтяжливих валютних обмежень, а не більш стрімкому зниженню облікової ставки.

"Краще зробити помірний крок, який має під собою більш ніж достатнє макроекономічне підґрунтя, а тому не призведе до розбалансування очікувань", - зазначено в релізі аргументи представників цієї четвірки членів КМП.

Нарешті, два члени комітету висловилися за збереження облікової ставки на рівні 15% у березні. Вони погодилися, що передумови для пом'якшення монетарної політики можуть скластися раніше, ніж припускав січневий макропрогноз, але водночас наголосили на важливості обережної, послідовної та зрозумілої для учасників ринку монетарної політики, що надасть змогу зберегти довіру та хоча б частково знизити рівень невизначеності, який є безпрецедентно високим в умовах війни.

На їхню думку, перегляд макропрогнозу у квітні надасть змогу більш повно оцінити розвиток поточних макроекономічних тенденцій і належним чином переконатися в їхній стійкості. Серед інших факторів для обережності вони вказали на те, що базова інфляція, на відміну від споживчої, є дещо вищою за траєкторію січневого прогнозу НБУ, курсові очікування залишаються чутливими до поточної курсової динаміки та можуть відреагувати на послаблення гривні, зниження ставки може знизити привабливість гривневих активів, а вірогідність реалізації менш сприятливих сценаріїв базового залишається доволі високою.

Ці двоє членів КМП також закликали врахувати очікування ринку щодо незмінності ставки, сформовані за підсумками попередніх комунікацій НБУ, та обмежитися заявою про наміри (forward guidance) щодо можливого зниження ставок Нацбанку раніше третього кварталу цього року, як це передбачалося в січневому макропрогнозі.