ДТЕК підключив усіх споживачів Одеси до електрики після атаки 22 березня, але постачання за графіками все ще можливе

Станом на 12:00 неділі енергетикам ДТЕК вдалося під'єднати до електрики всі сім'ї Одеси, однак у разі збільшення споживання електроенергії можливі відключення (згідно з графіком стабілізаційних відключень), повідомив енергохолдинг.

"Просимо й надалі розумно споживати електроенергію. Ремонтні роботи на енергетичних об'єктах тривають. Робимо все можливе, щоб якомога швидше повернутися до нормального режиму електропостачання", - зазначив ДТЕК у своєму телеграм-каналі в неділю.

Як повідомлялося, після масованої атаки РФ по енергосистемі 22 березня, зокрема, в Одесі спочатку було запроваджено графіки стабілізаційних вимкнень, потім застосовано екстрені вимкнення (без графіків), а потім Одеса повернулася до графіків.