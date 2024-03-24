Економіка

13:14 24.03.2024

ДТЕК підключив усіх споживачів Одеси до електрики після атаки 22 березня, але постачання за графіками все ще можливе

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ДТЕК підключив усіх споживачів Одеси до електрики після атаки 22 березня, але постачання за графіками все ще можливе

Станом на 12:00 неділі енергетикам ДТЕК вдалося під'єднати до електрики всі сім'ї Одеси, однак у разі збільшення споживання електроенергії можливі відключення (згідно з графіком стабілізаційних відключень), повідомив енергохолдинг.

"Просимо й надалі розумно споживати електроенергію. Ремонтні роботи на енергетичних об'єктах тривають. Робимо все можливе, щоб якомога швидше повернутися до нормального режиму електропостачання", - зазначив ДТЕК у своєму телеграм-каналі в неділю.

Як повідомлялося, після масованої атаки РФ по енергосистемі 22 березня, зокрема, в Одесі спочатку було запроваджено графіки стабілізаційних вимкнень, потім застосовано екстрені вимкнення (без графіків), а потім Одеса повернулася до графіків.

Теги: #енергетика #дтек

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