ДТЕК повернув світло в Київській області після ранкової атаки РФ

Оператор системи розподілу ДТЕК "Київські регіональні електромережі" вже відновив електропостачання споживачам Київської області, знеструмленим через пошкодження мереж під час ранкової атаки РФ.

"Зранку внаслідок чергової ракетної атаки уламками було пошкоджено електромережі Київської області. 1460 сімей залишилися без електрики. Щойно ситуація дала змогу, енергетики ДТЕК розпочали ремонтні роботи. Наразі всі будинки знову зі світлом", - йдеться в телеграм-каналі енергохолдингу ДТЕК.

Як повідомлялося з посиланням на Міністерство енергетики, через падіння уламків дрона було пошкоджено лінії електропередачі в Київській області та знеструмлено 1,7 тис. споживачів у двох населених пунктах.