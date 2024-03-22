Єврокомісія затвердила пропозицію підвищити тарифи на імпорт зернових із РФ і Білорусі, Рада має схвалити

Європейська комісія затвердила пропозицію підвищити тарифи на імпорт зернових, олійних культур і продуктів їх перероблення з Росії та Білорусі.

Рішення було затверджено в п'ятницю в Брюсселі й скеровано на схвалення до Ради, де воно має бути підтримано кваліфікованою більшістю, повідомляє пресслужба ЄК.

"Європейська комісія сьогодні пропонує підвищити тарифи на імпорт до ЄС зернових, олійних культур і продуктів їх перероблення ("зернових продуктів") із Росії та Білорусі, включно з пшеницею, кукурудзою та соняшниковим шротом. Ці тарифи, хоча і досить високі, щоб на практиці придушити такий імпорт до ЄС, не вплинуть на експорт до третіх країн", - ідеться в пресрелізі.

У ЄК зазначили, що ці заходи спрямовані на досягнення кількох цілей. Зокрема щоб запобігти дестабілізації ринку ЄС за допомогою будь-якого "майбутнього значного перенаправлення російської зернової продукції на ринок ЄС". "Фермерське співтовариство ЄС, зокрема, висловило занепокоєння з приводу цього ризику: роль Росії як провідного світового експортера зерна в поєднанні з її готовністю використовувати експорт продовольства як геополітичний інструмент показує, що вона висока", - деталізується у пресрелізі.

Ці заходи також спрямовані на боротьбу з російським експортом незаконно привласненого зерна, виробленого на території України, частина якого була незаконно експортована на ринок ЄС, навмисно позначеного як "російське". "Пропоновані сьогодні тарифи гарантують, що цей незаконний метод експорту більше не буде прибутковим", - пояснили в ЄК.

Окрім цього, пропоновані заходи завадять Росії використовувати доходи від експорту в ЄС - і російських, і незаконно привласнених українських зернових продуктів - для фінансування своєї агресивної війни проти України. "Оскільки у 2023 році Росія експортувала до ЄС такої продукції на суму майже 1,3 мільярда євро, ці мита ЄС позбавлять ще одного важливого джерела прибутку для російської економіки і, як наслідок, російської військової машини", - переконані в ЄК.

Підвищені тарифи також поширюватимуться на Білорусь з огляду на тісні політичні та економічні зв'язки країни з Росією. "Ба більше, включивши Білорусь до нових заходів, ЄС не дасть змоги Росії використати Білорусь для обходу нових тарифів і спрямування своїх товарів на ринок ЄС", - ідеться в пресрелізі.

У ЄК уточнили, що транзит зернових, олійних культур і продуктів їх перероблення з Росії та Білорусі до третіх країн сьогоднішня пропозиція не зачіпає. "Це показує, що Європейський Союз, як і раніше, повністю прихильний справі гарантування продовольчої безпеки в усьому світі, особливо коли йдеться про країни, що розвиваються", - наголошується в повідомленні.