РФ обстріляла кілька ТЕС ДТЕК, серйозно пошкоджене обладнання

Росія обстріляла теплоелектростанції ДТЕК, серйозно пошкоджене обладнання, повідомив енергохолдинг.

"Уночі ворог здійснив масовану атаку на енергетичну інфраструктуру України. Атаковано теплоелектростанції ДТЕК", - повідомляється в телеграм-каналі холдингу.

ДТЕК зазначив, що перевіряє інформацію про постраждалих, але серйозно пошкоджене обладнання станцій.

"Після закінчення обстрілів працівники підприємств оперативно приступили до усунення наслідків і відновлення роботи обладнання", - зазначили в ДТЕК, наголосивши, що продовжують робити все можливе для підтримки надійної роботи української енергосистеми.