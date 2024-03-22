Економіка

09:52 22.03.2024

Екстрені відключення світла на Донеччині та стабілізаційні на Одещині через масовану атаку РФ - ДТЕК

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Екстрені відключення світла на Донеччині та стабілізаційні на Одещині через масовану атаку РФ - ДТЕК

Через масовану нічну атаку РФ по об'єктах енергетики України в Донецькій області відбуваються екстрені відключення, в Одесі частково - стабілізаційні, повідомив енергохолдинг ДТЕК.

Згідно з його повідомленням у телеграм-каналі в п'ятницю, такі відключення відбуваються за розпорядженням НЕК "Укренерго".

Графік відключення в Одесі можна дивитися на сайті "ДТЕК Одеські електромережі". Для екстрених відключень графіків немає.

Водночас енергохолдинг зазначив, що робить усе можливе для відновлення енергопостачання.

Як повідомлялося, у Дніпропетровській області також запроваджено екстрені відключення.

Голова НЕК "Укренерго" Володимир Ккудрицький зазначив, що внаслідок ракетної атаки 21-22 березня по енергетичній інфраструктурі України завдано наймасштабнішого удару за всю історію, водночас енергосистема загалом продовжує працювати стабільно. Він попередив, що загалом доки енергетики усуватимуть наслідки атак, у п'ятницю можуть бути обмеження енергопостачання в різних регіонах, зокрема на лівобережній Україні.

"Це контрольовані обмеження енергоспоживання, вони необхідні енергетикам для того, щоб енергосистема працювала цілісно і для того, щоб ми могли відновити безпечно роботу тих енергетичних об'єктів, які були уражені", - пояснив голова "Укренерго".

Теги: #енергетика #дтек

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