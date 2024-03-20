Україна пропонує запровадити після перемоги додатковий податок на нафту і газ із РФ для покриття завданих збитків - Шмигаль

Україна пропонує міжнародним партнерам після перемоги запровадити додаткове спеціальне оподаткування російської нафти, газу та інших сировинних матеріалів для покриття завданих Україні збитків, повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Ми поклали на стіл переговорів пропозицію про запровадження в майбутньому, після нашої перемоги, додаткового спеціального оподаткування російської нафти, газу, діамантів, інших сировинних матеріалів і російського експорту", - сказав Шмигаль в ефірі національного телемарафону в середу.

За словами прем'єра, це було б додатковим джерелом для компенсації Україні всієї шкоди, яку завдає їй РФ під час війни.