Економіка

10:34 19.03.2024

Майже третина опитаних українців вважає розслідування порушень законів підприємцями як тиск на бізнес - соцопитування КМІС

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Більшість опитаних українців (56%) вважають, що розслідування правоохоронними органами нібито порушень законів певними компаніями та бізнесменами свідчать про спроби боротися з порушенням бізнесом законів України, свідчать результати дослідження, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) 17-23 лютого.

Водночас сприймають ці справи як тиск на бізнес майже третина опитаних (30%). Решта 14% не змогли визначитися зі своєю думкою.

"Розподіл думок і поглядів фактично лежить на континуумі від "правоохоронні органи або влада чинять необґрунтований тиск на бізнес" до "бізнес отримує справедливе покарання за порушення законів у своїй діяльності"... Важливо наголосити, що ми запитували думку пересічних громадян (вочевидь, якби опитування проводили лише серед бізнес-спільноти або ж серед представників правоохоронних органів чи державних інституцій, то результати були б іншими)", - ідеться в пресрелізі КМІС.

У регіональному вимірі ситуація скрізь схожа і скрізь трохи більше половини (від 54% до 59%) вважають розслідування діяльності компаній і бізнесменів спробами боротися з порушеннями. Респондентів із протилежною думкою також приблизно однакова кількість (від 29% до 31%) у всіх макрорегіонах.

Опитування проводилося серед 1052 повнолітніх респондентів методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера (CATI) у всіх підконтрольних уряду регіонах України. Опитування не проводили серед громадян, які виїхали за кордон. За звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з урахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищувала 3,4% для показників, близьких до 50%, і 1,5% для показників, близьких до 5%. В умовах війни, крім зазначеної формальної похибки, додається певне систематичне відхилення.

Теги: #опитування #бізнес #кміс

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