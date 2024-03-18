У ВР зареєстровано законопроєкт про прив'язку акцизного податку на тютюнові вироби до євро

Кабінет Міністрів зареєстрував у Верховній Раді законопроєкт про внесення змін до Податкового кодексу України щодо перегляду ставок акцизного податку на тютюнові вироби, повідомляється на сайті парламенту.

Документом пропонується встановити з 1 січня 2028 року нові розміри ставок акцизного податку на тютюнові вироби з урахуванням мінімального рівня, визначеного Директивою Ради 2011/64/ЄС від 21.06.2011 щодо структури та ставок акцизного збору на тютюнові вироби кодифіковані та для електричного нагрівання.

Поряд із цим законопроєкт передбачає поступове, починаючи з 1 липня 2024 року до 31 грудня 2027 року, щорічне підвищення ставок акцизного податку для приведення їх до зазначеного мінімального рівня.

Як грошову одиницю вимірювання ставки акцизного податку на тютюнові вироби уряд пропонує використовувати євро.

У законопроєкті також викладено особливості порядку обчислення акцизного податку з тютюнових виробів за ставками, вираженими в іноземній валюті.

На період воєнного стану Кабінет Міністрів пропонує послабити обмежувальні заходи для накопичення обсягів тютюнових виробів на складах перед підвищенням ставок акцизного податку (антифорстолінг) до середньомісячного обсягу реалізації на митній території України тютюнових виробів зі 115% до 120%.