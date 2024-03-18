Економіка

16:29 18.03.2024

ДТЕК за тиждень відновив електропостачання для 40 тис. абонентів у Донецькій, Дніпропетровській та Одеській областях

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ДТЕК за тиждень відновив електропостачання для 40 тис. абонентів у Донецькій, Дніпропетровській та Одеській областях

Оператори системи розподілу (ОСР) "ДТЕК Мережі" з 11 до 17 березня відновили електропостачання для приблизно 40 тисяч родин у 40 населених пунктах, які постраждали від ворожих обстрілів у Донецькій, Дніпропетровській та Одеській областях.

"Найбільш запеклою залишається ситуація на Донеччині, де через активні бойові дії щодня пошкоджуються енергооб’єкти, а місцеві мешканці - залишаються без світла. Попри надскладні умови енергетики щоденно ремонтують зруйновані мережі. Тільки за останній тиждень вони змогли повернути світло в оселі 36,6 тисячі родин у Донецькій області", - йдеться в пресрелізі енергохолдингу в понеділок.

Із 11 до 17 березня енергетики також відновили електропостачання для 2,1 тис. будинків Дніпропетровської області, які були знеструмлені внаслідок ворожих атак.

"Знову зазнала обстрілів Одещина. Внаслідок атак були пошкоджені об’єкти електромереж. Проте енергетики кожного разу оперативно приступали до аварійно-відновлювальних робіт - і за тиждень повернули світло для 1,3 тисячі родин", - повідомили в компанії.

Як зазначив генеральний директор "ДТЕК Мережі" Олександр Фоменко, за понад два роки з початку війни ОСР енергохолдингу повернули світло вже 11,3 млн сімей Київської, Дніпропетровської, Одеської, Донецької областей та столиці.

"ДТЕК Мережі" розвиває бізнес із розподілу електроенергії та експлуатації електромереж у Києві, Київській, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях. ОСР енергохолдингу обслуговують 5,4 млн домогосподарств і 150 тис. підприємств.

Теги: #енергетика #дтек

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