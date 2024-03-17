Мінекономіки оцінює зростання ВВП України за 2 міс.-2024 у 3,6%

Реальне зростання валового внутрішнього продукту України за перші два місяці 2024 року порівняно з аналогічним періодом минулого року становило 3,6%, таку оцінку повідомила перший віцепрем'єр - міністр економіки Юлія Свириденко.

"Економіка продовжує демонструвати відновлювальне зростання. У січні-лютому ми оцінюємо зростання ВВП на рівні 3,6% порівняно з аналогічним періодом минулого року", - написала вона у Facebook у неділю.

За словами Свириденко, цьому сприяли кілька чинників, зокрема, інвестиційний попит, сприятливі погодні умови для будівельних робіт, експорт сільськогосподарської продукції, робота українського морського коридору, розширення виробничих потужностей у сфері видобувної промисловості та стабільність в енергетиці.

"Завдяки позитивним показникам у ключових галузях економіки очікуємо стійке зростання за підсумками всього першого кварталу", - зазначила перший віцепрем'єр.

Інститут економічних досліджень і політичних консультацій раніше оцінив зростання ВВП у лютому в 5,6% порівняно з 3,1% у січні, частково пояснивши прискорення календарним фактором (високосний рік), а також кращою морською логістикою і меншими проблемами з доступом до електроенергії.

Як повідомлялося, Нацбанк України в січні оцінив зростання ВВП країни у 2023 році в 5,7% і зберіг прогноз його зростання у 2024 році на 3,6%, трохи погіршивши його на 2025 рік - з 6,0% до 5,8%. Водночас на перший квартал цього року НБУ поліпшив прогноз зростання ВВП до 7,1% з 5,4%, очікуючи його уповільнення до 4,8% у другому кварталі.

Уряд під час затвердження проєкту держбюджету до другого читання на початку листопада 2023 року покращив оцінку зростання ВВП торік із 2,8% до 5%, однак погіршив її на 2024 рік із 5% до 4,6%.