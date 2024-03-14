Економіка

17:11 14.03.2024

АМКУ надав "Укрнафті" дозволи на концентрацію активів Glusco

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АМКУ надав "Укрнафті" дозволи на концентрацію активів Glusco

Антимонопольний комітет України (АМКУ) на засіданні в четвер надав ПАТ "Укрнафта" дозволи на концентрацію за активами мережі АЗС Glusco, повідомляється на сайті комітету.

"Тепер компанія має всі юридичні підстави для підписання актів приймання-передання активів із АРМА, після чого зможе розпочати фактичне управління мережею Glusco", - написав директор "Укрнафти" Сергій Корецький на фейсбук-сторінці.

За його словами, загалом до управління компанії передаються заарештовані корпоративні права 34 підприємств, а також нерухоме майно у вигляді АЗК, земельних ділянок тощо.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів України в травні 2022 року погодив пропозицію АРМА щодо передання в управління НАК "Нафтогаз України" заарештованих активів компанії Glusco (до 2018 року - мережа НК "Роснефть"), які пов'язували з Віктором Медведчуком. Пізніше АРМА ініціювала розірвання з "Нафтогазом" і передачу Glusco в управління ПАТ "Укрнафта".

Наприкінці вересня 2023 року АРМА і "Укрнафта" підписали договір про управління Glusco, який передбачає передання 85% чистого прибутку державі, тоді як "Укрнафта" отримує за управління 15%.

Теги: #амку #укрнафта #glusco

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