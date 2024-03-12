ДТЕК за тиждень повернув електропостачання понад 65 тис. абонентів у трьох областях

Енергетики "ДТЕК Мережі" з 4 до 10 березня повернули світло понад 65 тис. родин у Донецькій, Дніпропетровській та Одеській областях у 41 населеному пункті, знеструмлених через обстріли.

"Найбільше відновлень - у Донецькій області, яка залишається ареною дуже активних боїв. Незважаючи на складну безпекову ситуацію, за останній тиждень енергетики змогли повернути електропостачання в домівки 53,8 тис. родин регіону, мешканці якого постійно потерпають від наслідків ворожих обстрілів", - повідомляють у пресрелізі енергохолдингу у вівторок.

Як зазначили в компанії, південь Дніпропетровщини також постійно зазнає обстрілів, які пошкоджують мережі та обладнання. З 4 до 10 березня енергетики відновили світло для 9,9 тис. жителів Дніпропетровської області, будинки яких були знеструмлені внаслідок ворожих атак.

Крім того, фахівці "ДТЕК Мережі" оперативно відновлювали світло після ворожих атак для 1,9 тис. родин в Одеській області, які залишилися без електропостачання.

"Від початку повномасштабної війни ми повернули світло вже 11,2 млн сімей Київщини, Дніпропетровщини, Одещини, Донбасу та міста Києва. У деяких населених пунктах, наближених до зони бойових дій, ми повертали світло вже десятки разів", - зазначив генеральний директор "ДТЕК Мережі" Олександр Фоменко, слова якого наведено у пресрелізі.

"ДТЕК Мережі" розвиває бізнес із розподілу електроенергії та експлуатації електромереж у Києві, Київській, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях. Оператори систем розподілу (ОСР) енергохолдингу обслуговують 5,4 млн домогосподарств і 150 тис. підприємств.