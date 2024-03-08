ДТЕК у січні-лютому збільшив виробництво е/е на 6%

За перші два місяці цього року теплоелектростанції "ДТЕК Енерго" відпустили в українську енергосистему понад 2,6 млрд кВт-год електроенергії, що на 6% більше, ніж у січні-лютому 2023 р.

"Не дивлячись на війну та обстріли енергетичних об'єктів, балансуючі потужності теплоелектростанцій "ДТЕК Енерго" продовжують підтримувати надійність теплової генерації та енергосистеми, особливо в пік споживання", - повідомляють у пресрелізі енергохолдингу в п'ятницю.

Як заявив генеральний директор "ДТЕК Енерго" Ільдар Салєєв, упродовж нинішньої зими все доступне обладнання ТЕС компанії працювало на максимумі та використовувалося не лише для балансування енергосистеми, а й для базового навантаження, особливо в періоди зростання споживання через погодні умови та низькі температури.

"Незважаючи на ворожі обстріли наших станцій, а їх цієї зими було майже 40, енергетики надалі роблять все можливе, щоб українці були зі світлом і теплом", - зазначив він.

За даними "ДТЕК", 2023 року теплоелектростанції компанії виробили 15,2 млрд кВт-год електроенергії. Від початку повномасштабного вторгнення Росії ТЕС "ДТЕК Енерго" було обстріляно близько 160 разів.

"ДТЕК Енерго" забезпечує замкнутий цикл виробництва електроенергії з вугілля. Встановлена потужність у тепловій генерації станом на січень 2022 року становила 13,3 ГВт. У вуглевидобутку створено повний виробничий цикл: видобуток і збагачення вугілля, машинобудування та сервісне обслуговування шахтного обладнання.