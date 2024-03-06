Економіка

17:12 06.03.2024

Український ветеранський фонд розпочав відбір заявок на програму фінансування ветеранського бізнесу

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 У середу, 6 березня, Український ветеранський фонд Міністерства у справах ветеранів розпочав відбір заявок на програму фінансування ветеранського бізнесу "Варто розпочати власну справу".

"За умовами конкурсу на початок або розвиток власної справи можна отримати від 500 тис. до 1,5 млн грн," - повідомляє пресслужба фонду.

Подавати заявки на фінансування проєктів можуть ветерани, члени родин загиблих ветеранів війни та члени родин загиблих захисників і захисниць України, які зареєстровані як фізичні особи-підприємці; дружина або чоловік ветерана, які зареєстровані як фізичні особи-підприємці, у разі, якщо проєкти спрямовано на реінтеграцію ветеранів до активного громадського життя, забезпечення збереження та відновлення їхнього фізичного й психічного здоров'я; юридичні особи, які зареєстровані не пізніше ніж за рік до отримання фінансової підтримки.

Прийом заявок триватиме з 6 до 19 березня 2024 року.

Теги: #ветерани #бізнес

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