ДТЕК у лютому відновив електропостачання 426 тис. абонентів у Донецькій, Дніпропетровській областях і Києві

Енергетики "ДТЕК" у лютому повернули світло 426 тис. родин Донецької, Дніпропетровської областей і міста Києва, повідомляється в пресрелізі енергохолдингу в понеділок.

"Протягом минулого місяця наші фахівці відновлювали електромережі у 216 населених пунктах, знеструмлених через ворожі обстріли", - йдеться в документі.

За лютий вдалося відновити роботу електромереж для 189 тис. сімей у Донецькій області.

"Минулого місяця посилилися обстріли Дніпропетровщини. Особливо південної частини регіону. За лютий енергетики відновили електропостачання домівок 226 тисяч родин, що були без світла через пошкоджені обстрілами лінії та енергооб'єкти", - поінформували в компанії.

Через чергову ворожу атаку на початку лютого відбувалися також знеструмлення в Києві - тоді енергетики оперативно повернули світло до будинків понад 10 тис. киян.

"З початку повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року енергетики відновили світло вже понад 11 мільйонам родин. Наш найперший пріоритет - забезпечити клієнтів світлом в найкоротші терміни. Енергетики приступають до робіт відразу щойно отримують дозвіл та доступ до місця пошкодження від ЗСУ та ДСНС", - зазначив генеральний директор "ДТЕК Мережі" Олександр Фоменко, слова якого наведено у пресрелізі.

"ДТЕК Мережі" розвиває бізнес із розподілу електроенергії та експлуатації електромереж у Києві, Київській, Дніпропетровській, Донецькій та Одеській областях. Оператори системи розподілу (ОСР) енергохолдингу обслуговують 5,4 млн домогосподарств і 150 тис. підприємств.