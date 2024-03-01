Економіка

14:21 01.03.2024

Питання підвищення тарифів на комунальні послуги для населення навіть не обговорюється в уряді - заступниця глави Міненерго

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Питання підвищення тарифів на комунальні послуги для населення навіть не обговорюється в уряді - заступниця глави Міненерго

Питання підвищення тарифів на комунальні послуги для населення зараз навіть не обговорюється в уряді, повідомила заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук.

"Підвищення тарифів для населення навіть не обговорюється, навіть немає таких дискусій в уряді", - сказала вона в кулуарах організованого Центром економічного відновлення форуму "Підсумки опалювального сезону 2023/2024: економіка під обстрілом" у Києві в п'ятницю.

При цьому Гринчук зазначила, що після зняття урядом 29 грудня минулого року мораторію на відключення споживачів-боржників за енергоресурси зріс рівень оплат за них.

Теги: #тарифи #міненерго

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