Питання підвищення тарифів на комунальні послуги для населення навіть не обговорюється в уряді - заступниця глави Міненерго

Питання підвищення тарифів на комунальні послуги для населення зараз навіть не обговорюється в уряді, повідомила заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук.

"Підвищення тарифів для населення навіть не обговорюється, навіть немає таких дискусій в уряді", - сказала вона в кулуарах організованого Центром економічного відновлення форуму "Підсумки опалювального сезону 2023/2024: економіка під обстрілом" у Києві в п'ятницю.

При цьому Гринчук зазначила, що після зняття урядом 29 грудня минулого року мораторію на відключення споживачів-боржників за енергоресурси зріс рівень оплат за них.