Доходи загального фонду держбюджету в лютому перевищили доходи січня на 65%

Надходження податків, зборів та обов'язкових платежів до загального фонду державного бюджету України, за оперативними даними, у лютому становили 184,8 млрд грн, що на 65,4%, або на 73,1 млрд грн більше порівняно із січнем, повідомило Міністерство фінансів у четвер.

За його даними, надходження платежів від Державної податкової служби зросли на 47,2 млрд грн, або 78,4% - до 107,4 млрд грн, тоді як від Державної митної служби скоротилися на 7,5 млрд грн, або на 15,9% - до 39,8 млрд грн.

Уточнюється, що податок на прибуток підприємств зріс у лютому до 61,0 млрд грн із 1,9 млрд грн у січні, податок на доходи фізичних осіб і військовий збір - до 15,6 млрд грн із 12,7 млрд грн, рентна плата - до 3,5 млрд грн із 3,1 млрд грн, акцизний податок залишився на рівні 8 млрд грн, тоді як податок на додану вартість знизився до 18,9 млрд грн (зібрано 26,8 млрд, відшкодовано - 7,9 млрд грн) із 34,6 млрд грн.

Мінфін зазначив, що місячний розпис доходів загального фонду держбюджету, за оперативними даними, було перевищено на 31,2%, зокрема Держподатслужбою - на 12,6%, тоді як Держмитслужба недовиконала його на 6,9%.

При цьому 31 млрд грн надійшло у вигляді грантів від Японії та Норвегії.

"Загалом, згідно з оперативними даними, за підсумками лютого 2024 року до загального та спеціального фондів державного бюджету надійшло 229,0 млрд грн (у січні 147,0 млрд грн) податків, зборів та інших платежів. Крім того, близько 36,1 млрд грн (станом на 31 січня) (у січні 31,3 млрд грн) у вигляді ЄСВ надійшло до Пенсійного фонду та фондів соціального страхування", - додало міністерство, подякувавши платникам податків за їхній внесок у підтримку української армії та фінансової стабільності країни.

Дані про витрати в січні поки що відсутні.

У лютому 2023 року до загального фонду держбюджету надійшло 132,2 млрд грн порівняно зі 104,4 млрд грн у січні-2023, зокрема грантова міжнародна допомога зросла до 51,4 млрд грн із 36,6 млрд грн.

Як повідомлялося, Верховна Рада ухвалила державний бюджет на 2024 рік із дефіцитом 1,57 трлн грн, або 20,6% прогнозного ВВП. Доходи держбюджету-2024 визначено в розмірі 1,77 трлн грн (не враховують можливу грантову допомогу), видатки - 3,36 трлн грн за закладеного середньорічного курсу 40,7 грн/$1.

Водночас, за оперативними даними, доходи держбюджету-2023 становили 2,67 трлн грн, з яких грантова допомога - 0,43 трлн грн. Касові видатки держбюджету за минулий рік перевищили 4 трлн грн, а дефіцит становив 1,33 трлн грн за середньорічного курсу близько 36,6 грн/$1.