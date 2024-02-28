Економіка

17:36 28.02.2024

Україна очікує на перехідне фінансування ЄС за Ukraine Facility EUR4,5 млрд у березні та EUR1,5 млрд у квітні - заступник міністра економіки

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Україна очікує на перехідне фінансування ЄС за Ukraine Facility EUR4,5 млрд у березні та EUR1,5 млрд у квітні - заступник міністра економіки

Затвердження Євросоюзом регламенту програми Ukraine Facility і вимог до Плану України очікують наприкінці лютого - перші тижні березня, після чого уряд України, згідно з цими правилами, має надіслати до Брюсселя план України, а також підписати меморандум та кредитну угоду на EUR4,5 млрд перехідного фінансування в березні та EUR1,5 млрд у квітні, повідомив заступник міністра економіки Олексій Соболев.

"Після підписання європейці вийдуть на ринок, позичать гроші і передадуть нам їх. Ми сподіваємося, що це відбудеться в березні", - сказав він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Як зазначив Соболев, після цього в ЄС проведуть оцінку поданого українською стороною Плану України за всіма вимогами.

"Сподіваюся, десь наприкінці квітня програма запрацює на повну", - додав заступник міністра.

Як повідомлялося, Європейський парламент підтримав створення Ukraine Facility у розмірі EUR50 млрд на період 2024-2027 рр. Його кошти спрямують на підтримку України та проведення реформ для приєднання країни в майбутньому до Європейського союзу. Затвердження Європарламентом Фонду для України тепер відкриває шлях до ухвалення Радою ЄС офіційного регламенту, який після публікації в "Офіційному журналі" Євросоюзу набуде чинності.

Передбачається, що подальше надходження фінансування за Ukraine Facility залежатиме від виконання українською стороною Плану України.

Теги: #соболев #ukraine_facility

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