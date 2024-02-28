Економіка

15:16 28.02.2024

Корпоратизація "Енергоатому" сприятиме реалізації великих стратегічних проєктів - заступник міністра економіки

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Корпоратизація "Енергоатому" сприятиме реалізації великих стратегічних проєктів - заступник міністра економіки

Від корпоратизації НАЕК "Енергоатом" і формування її наглядової ради залежить реалізація багатьох великих стратегічних проєктів, вважає заступник міністра економіки Олексій Соболєв.

"Перш за все, вона (корпоратизація - ІФ-У) підвищить довіру до підприємства серед міжнародних партнерів, які допомагають "Енергоатому" залучати додаткові ресурси, на які він може будувати щось нове. Дуже багато великих стратегічних проєктів від цього залежить", - сказав він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Соболєв додав, що після корпоратизації та ухвалення законопроєкту №5593-д (щодо удосконалення корпоративного управління держкомпаніями, ухвалений Верховною Радою 22 лютого 2024 року - ІФ-У) компанія матиме наглядову раду і буде перелік підстав для її звільнення.

"Тобто ці люди в наступні три-чотири роки, на термін їхніх контрактів, будуть відповідальні за компанію. Це дає всій цій системі стійкість", - пояснив заступник міністра.

Крім того, Соболєв зазначив, що у НАЕК є додаткові функції комплаєнсу та моніторингу. Компанія має публікувати прозорішу звітність, що також збільшує її публічність і довіру.

"І це, своєю чергою, або зменшує вартість фінансування, або взагалі його відкриває. Тобто ті міжнародні фінансові організації, які не особливо могли працювати з "Енергоатомом", з наглядовою радою зможуть це робити", - переконаний Соболєв.

Як приклад він навів діяльність НЕК "Укренерго".

"Можете подивитися, який обсяг ресурсів "Укренерго" залучало до корпоратизації та який залучає зараз, яка швидкість роботи, які додаткові проєкти реалізуються. Щось подібне буде і в "Енергоатомі", - запевнив представник уряду.

При цьому заступник міністра економіки акцентував, що прозоре корпоративне управління найважливіших українських енергетичних компаній - одна з умов інтеграції в Європу і європейську електромережу.

Як повідомлялося, Україна планує у 2024 році розпочати будівництво нових блоків на майданчику Хмельницької АЕС. Йдеться про два блоки ВВЕР-1000 радянського зразка, а також про два блоки AP-1000 американської компанії Westinghouse.

АТ "НАЕК "Енергоатом" 21 лютого 2024 року отримало свідоцтво про реєстрацію випуску акцій на суму понад 306 млрд грн.

Кабінет Міністрів 29 грудня 2023 року ухвалив рішення про створення АТ "Енергоатом", 100% акцій якого належать державі.

У січні 2024 року відбулася державна реєстрація АТ "НАЕК "Енергоатом" та реєстрація його статуту.

Теги: #корпоратизація #енергоатом

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