Економіка

12:39 28.02.2024

"Фокстрот" інвестував 3,5 млн грн у відновлення магазину в ТРЦ Apollo в Дніпрі після ракетного удару

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"Фокстрот" інвестував 3,5 млн грн у відновлення магазину в ТРЦ Apollo в Дніпрі після ракетного удару

Омніканальний ритейлер "Фокстрот" запустив відновлений магазин у ТРЦ Apollo у Дніпрі (вул. Тітова, 36) у вівторок, інвестиції у відновлення становили 3,5 млн грн, повідомляє пресслужба ритейлера.

"Того ранку, 29 грудня, російська ракета влучила безпосередньо в одну зі стін нашого магазину. Повністю обвалився скляний фасад, пошкоджено стелажі разом із товаром. Але наші люди, слава Богу, не постраждали, і це головне. Загальна сума завданих збитків та інвестицій у реконструкцію становила близько 3,5 млн грн", - повідомив СЕО мережі Фокстрот Олексій Зозуля.

Уточнено, що в організації торгового простору магазину повністю зберегли його первісну концепцію, підхід до наповнення асортиментом і впроваджені технології в сервісі. Також у повному складі до роботи повернулася команда магазину (в період ремонту співробітники працювали в інших торгових точках мережі в Дніпрі).

"Фокстрот" у ТРЦ Apollo вперше відкрився в липні 2023 року. Загальна площа об'єкта становить 882 кв. м, торговельна - 719 кв. м.

"Фокстрот" - одна з найбільших в Україні омніканальних торговельних мереж за кількістю магазинів і обсягами продажу електроніки та побутової техніки. Станом на кінець лютого 2024 року ритейлер "Фокстрот" оперує 121 магазином, що працюють, у 67 містах України, зокрема - у прифронтових Херсоні, Краматорську та Слов'янську, онлайн-майданчиком foxtrot.ua і однойменним мобільним додатком. У Дніпрі мережа представлена 5 магазинами.

З початку повномасштабного вторгнення РФ компанія надала ЗСУ допомоги на близько 20,5 млн грн.

Бренд "Фокстрот" розвиває група компаній "Фокстрот". Співзасновники - Валерій Маковецький і Геннадій Виходцев.

Теги: #фокстрот #дніпро

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