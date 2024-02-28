Бельгійське держагентство ENABEL братиме участь в українських проєктах відновлення

Бельгійська державна агенція з питань розвитку ENABEL має намір брати участь у проєктах відновлення критичної та соціальної інфраструктури в Україні, відкриє офіси в Києві та Харкові, повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури (Мінвідновлення).

"Команда міністерства провела зустріч із міністром співробітництва у сфері розвитку великих міст Бельгії Кароліною Женею та головою Бельгійського держагентства із питань розвитку ENABEL Яном Ван Веттером. Сторони узгодили вже в березні початок реалізації проєктів відновлення критичної та соціальної інфраструктури", - ідеться в пресрелізі міністерства за підсумками зустрічі.

У повідомленні наголошується, що ENABEL має у своєму розпорядженні фінансування в $150 млн, отримане за рахунок "заморожених" у Бельгії російських активів.

Сторони також обговорили можливість співпраці у спільному зі Світовим Банком проєкті HOPE із відновлення пошкодженого через воєнні дії житла.