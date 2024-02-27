У "Стальканата" виникли затримки з експортом в ЄС через блокаду на польському кордоні

ПрАТ "Виробниче об'єднання "Стальканат" (Одеса) визнає затримки з відправкою продукції європейським споживачам внаслідок блокади на польському кордоні.

Як повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" генеральний директор "Стальканату" Сергій Лавриненко у вівторок, на зовнішній ринок поставляють близько 50% продукції.

"Ми стурбовані", - констатував співрозмовник агентства.

При цьому він зазначив, що деякі споживачі змушені відмовлятися від продукції компанії через прострочені непоставки.

Але додав, що контрагенти у компанії в усій Європі, і "ми робимо все можливе для реалізації контрактів, - наголосив співрозмовник агентства.

"Стальканат" - один із найбільших виробників сталевих канатів і арматурних пасм у Східній Європі, лідер виробництва метизної продукції в Україні.

За даними компанії на кінець 2022 року, у Давида Немировського (Україна) перебуває 50% акцій ПрАТ "Стальканат", в Антона Міхаленка - 23,7%, в Едері Лірона (обидва - Ізраїль) - 23,1%, у Віталія Дубовича (Україна) - 3,2%.

Статутний капітал ПрАТ "Стальканат" - 17,736 млн грн, номінальна вартість однієї акції - 0,17 грн.