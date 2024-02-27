Економіка

21:59 27.02.2024

У "Стальканата" виникли затримки з експортом в ЄС через блокаду на польському кордоні

1 хв читати
У "Стальканата" виникли затримки з експортом в ЄС через блокаду на польському кордоні

ПрАТ "Виробниче об'єднання "Стальканат" (Одеса) визнає затримки з відправкою продукції європейським споживачам внаслідок блокади на польському кордоні.

Як повідомив агентству "Інтерфакс-Україна" генеральний директор "Стальканату" Сергій Лавриненко у вівторок, на зовнішній ринок поставляють близько 50% продукції.

"Ми стурбовані", - констатував співрозмовник агентства.

При цьому він зазначив, що деякі споживачі змушені відмовлятися від продукції компанії через прострочені непоставки.

Але додав, що контрагенти у компанії в усій Європі, і "ми робимо все можливе для реалізації контрактів, - наголосив співрозмовник агентства.

"Стальканат" - один із найбільших виробників сталевих канатів і арматурних пасм у Східній Європі, лідер виробництва метизної продукції в Україні.

За даними компанії на кінець 2022 року, у Давида Немировського (Україна) перебуває 50% акцій ПрАТ "Стальканат", в Антона Міхаленка - 23,7%, в Едері Лірона (обидва - Ізраїль) - 23,1%, у Віталія Дубовича (Україна) - 3,2%.

Статутний капітал ПрАТ "Стальканат" - 17,736 млн грн, номінальна вартість однієї акції - 0,17 грн.

 

 

Теги: #стальканат #затримка #продукція

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:19 21.12.2023
Цементна галузь України готова до роботи за європейськими нормами - заступник голови ДІАМ

Цементна галузь України готова до роботи за європейськими нормами - заступник голови ДІАМ

12:06 21.12.2023
УЗ повідомила про затримку низки поїздів на перемишльському напрямку

УЗ повідомила про затримку низки поїздів на перемишльському напрямку

16:04 20.12.2023
Через аварію вантажного поїзда в Польщі затримується рух двох українських міжнародних рейсів - "Укрзалізниця"

Через аварію вантажного поїзда в Польщі затримується рух двох українських міжнародних рейсів - "Укрзалізниця"

10:23 14.12.2023
Початок саміту ЄС затримується на пів години - тривають двосторонні переговори

Початок саміту ЄС затримується на пів години - тривають двосторонні переговори

17:01 16.11.2023
Молдова призупинила пропуск української агропродукції та деревини через ПП "Могилів-Подільський - Отач"

Молдова призупинила пропуск української агропродукції та деревини через ПП "Могилів-Подільський - Отач"

21:56 20.10.2023
"Стальканату" обмежують поставки в Європу на противагу виробникам із Азії

"Стальканату" обмежують поставки в Європу на противагу виробникам із Азії

07:59 30.09.2023
Через нічні обстріли затримується низка поїздів на різних напрямках

Через нічні обстріли затримується низка поїздів на різних напрямках

07:25 21.09.2023
Низка електропоїздів відправляється із затримкою через падіння електричної напруги в Києві після ранкової атаки

Низка електропоїздів відправляється із затримкою через падіння електричної напруги в Києві після ранкової атаки

12:22 04.09.2023
Поїзд Одеса-Дніпро прибуває зі значною затримкою через позаштатну ситуацію

Поїзд Одеса-Дніпро прибуває зі значною затримкою через позаштатну ситуацію

16:33 30.08.2023
Попит на шкільні товари напередодні нового навчального року зріс у 6-10 разів - Rozetka

Попит на шкільні товари напередодні нового навчального року зріс у 6-10 разів - Rozetka

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Чеський RegioJet здійснив тестову залізничну поїздку за маршрутом Кошиці-Чоп

Мінагрополітики: 90% усієї української агропродукції експортується Чорним морем

Єллен закликає поквапитися з вирішенням питання використання заморожених активів РФ

Голова ФГВФО заявляє про тиск з боку пов'язаних осіб банків, що ліквідуються

Енергетики під'єднали за резервною схемою водоканал у Нікополі та частково повернули світло в Херсоні після обстрілів РФ - Міненерго

ОСТАННЄ

ЗЗФ має намір простоювати і в березні

НБУ у вівторок послабив офіційний курс гривні на 9 коп.

Україна стала 20-м членом Кернської групи у складі СОТ

Австралійський Minderoo Foundation виділив 5 млн австралійських доларів на розмінування українських сільгоспземель

"Аврора мультимаркет" запустила розподільчий центр у Румунії

Чеський RegioJet здійснив тестову залізничну поїздку за маршрутом Кошиці-Чоп

Уряд України затвердив необхідний для впровадження Європейського цифрового гаманця порядок

Мінагрополітики: 90% усієї української агропродукції експортується Чорним морем

Єллен закликає поквапитися з вирішенням питання використання заморожених активів РФ

ДТЕК за тиждень відновив електропостачання для 38,5 тис. абонентів у Донецькій і Дніпропетровській областях

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА