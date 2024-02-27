Шмигаль наполягає на необхідності запровадити санкції проти "Росатому" та відключити від системи SWIFT усі російські та білоруські банки

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль наполягає на необхідності запровадити санкції проти "Росатому" міжнародними партнерами та відключити від системи SWIFT усі російські та білоруські банки.

"Окрім військової, фінансової та гуманітарної допомоги, зростає санкційний тиск на державу-агресора... Загалом проти РФ уже діють 17 тисяч індивідуальних і секторальних санкцій. Завдяки цьому ворог втратив $400 млрд. Це потужний удар. Але можна і треба зробити ще більше", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

Прем'єр наголосив на необхідності запровадити санкції проти "Росатому", відключити від системи SWIFT усі російські та білоруські банки, обмежити імпорт із Росії до Європейського Союзу скрапленого газу, золота, залізної руди, титану, алюмінію, міді, нікелю, паладію, а також заборонити ввезення російської агропродукції до країн ЄС.