Економіка

16:28 25.02.2024

Україна готова зафіксувати експорт яєць, курятини та цукру до Польщі на рівні 2022-23 рр. - Шмигаль

2 хв читати
Україна готова зафіксувати експорт яєць, курятини та цукру до Польщі на рівні 2022-23 рр. - Шмигаль

Україна готова зафіксувати рівень експорту яєць, м'яса курки і цукру до Польщі на рівні 2022-2023 років, заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Ми вже запровадили 16 вересня механізм верифікації та контролю на чотири групи зернових. Ми також готові йти в частині встановлення рівня експорту для яєць, м'яса курки та цукру на рівні 2022-2023 років. Це доволі великі обсяги. Ми готові їх зафіксувати і рухатися в цих межах", - сказав Шмигаль на форумі "Україна. Рік 2024" в неділю.

Прем'єр-міністр також розповів, що представники українського уряду були на українсько-польському кордоні в п'ятницю і поспілкувалося з українськими перевізниками, які поверталися на зерновозах із Європи.

Коментуючи протести польських фермерів на українсько-польському кордоні, прем'єр-міністр нагадав, що вони відбуваються на тлі гібридної війни РФ у Європі. "Про це не потрібно забувати. Є підтримка радикальних і проросійських політичних сил на території всього Європейського Союзу, зокрема, в Польщі. Це призводить до жахливих речей, які ми бачимо, коли висипають зерно і діють протиправно", - наголосив він.

Шмигаль зазначив, що польський уряд і поліція реагують на ці порушення адекватно, порушуються відповідні справи. Перші порушники вже постали перед судом, їм загрожує до п'яти років позбавлення волі.

За інформацією прем'єра, уряд України озвучив п'ять кроків для розблокування українсько-польського кордону, а також повідомив Європейську комісію про запропонований Україною "план взаєморозуміння" з Польщею. Тепер Україна спільно з Єврокомісією розпочне реалізацію.

Як повідомлялося, Україна 23 лютого на українсько-польському кордоні озвучила п'ять кроків для деблокади кордону. Зокрема, Україна погодилася обмежити надходження до Польщі м'яса птиці, яєць і цукру та експортуватиме до ЄС їх без квот і мита в обсягах, не більших, ніж у середньому у 2022 і 2023 роках. Крім того, Україна готова продовжувати механізм верифікації експорту зерна, кукурудзи, соняшнику та ріпаку, тобто без дозволу Польщі ці чотири групи товарів не потраплятимуть на польський ринок.

Другим кроком стане звернення України до Єврокомісії з пропозицією провести невідкладний скринінг кластерів 4 і 5, до яких входять аграрна політика і транспорт.

Третім кроком стала пропозиція польському уряду ухвалити спільне звернення до Єврокомісії із закликом зупинити російський аграрний експорт до ЄС.

Четвертий крок - створення "Тристороннього штабу: Україна, Польща, Європейська комісія" під співголовуванням аграрних міністрів України, Польщі та представника Єврокомісії.

П'ятий крок - розширити вільний пропуск через кордон не тільки для боєприпасів і гуманітарної допомоги, а й на критично необхідне Україні пальне.

 

Теги: #польща #експорт #шмигаль

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:53 25.02.2024
З точки зору військової оборонної підтримки фінансами, зброєю і технологіями від партнерів Україна має перспективу на 10 років - Шмигаль

З точки зору військової оборонної підтримки фінансами, зброєю і технологіями від партнерів Україна має перспективу на 10 років - Шмигаль

13:47 25.02.2024
Уряд продовжує пошук кандидатів у міністри культури, спорту та у справах ветеранів - Шмигаль

Уряд продовжує пошук кандидатів у міністри культури, спорту та у справах ветеранів - Шмигаль

13:42 25.02.2024
Шмигаль: я впевнений, що ми точно цього року закриємо бюджетне фінансування

Шмигаль: я впевнений, що ми точно цього року закриємо бюджетне фінансування

13:30 25.02.2024
Експорт з України в лютому може перевищити довоєнні показники - перший віцепрем'єр

Експорт з України в лютому може перевищити довоєнні показники - перший віцепрем'єр

12:37 25.02.2024
Уже відновлено 23 тис. будівель, 9,2 тис. об'єктів інфраструктури, майже 900 медичних та понад 600 освітніх закладів - Шмигаль

Уже відновлено 23 тис. будівель, 9,2 тис. об'єктів інфраструктури, майже 900 медичних та понад 600 освітніх закладів - Шмигаль

10:37 25.02.2024
Польські фермери і далі блокують рух, у черзі на ПП 2400 вантажівок - Держприкордонслужба

Польські фермери і далі блокують рух, у черзі на ПП 2400 вантажівок - Держприкордонслужба

20:03 24.02.2024
Розсипана соя з українських поїздів: Поліція Польщі веде розслідування -ЗМІ

Розсипана соя з українських поїздів: Поліція Польщі веде розслідування -ЗМІ

15:07 24.02.2024
Польща продовжить підтримку України в боротьбі за свободу - Дуда

Польща продовжить підтримку України в боротьбі за свободу - Дуда

21:17 23.02.2024
Уряд України продовжує комунікацію з польськими колегами для вирішення кризи на кордоні

Уряд України продовжує комунікацію з польськими колегами для вирішення кризи на кордоні

19:54 23.02.2024
Глава МВС України вдячний польським колегам за оперативну реакцію на випадки порушення закону, сподівається на діалог у межах Плану взаєморозуміння

Глава МВС України вдячний польським колегам за оперативну реакцію на випадки порушення закону, сподівається на діалог у межах Плану взаєморозуміння

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

З точки зору військової оборонної підтримки фінансами, зброєю і технологіями від партнерів Україна має перспективу на 10 років - Шмигаль

Уже відновлено 23 тис. будівель, 9,2 тис. об'єктів інфраструктури, майже 900 медичних та понад 600 освітніх закладів - Шмигаль

Перший транш у 4,5 млрд євро надійде в Україну в березні - зустріч фон дер Ляєн і Шмигаля

Україна не продає своє зерно на польський ринок в останні п’ять місяців, українське зерно йде транзитом - Шмигаль на кордоні

МВФ і Україна досягли угоди на рівні персоналу про 3-й перегляд програми EFF

ОСТАННЄ

Україна має намір якомога швидше відновити роботу контейнерних терміналів у портах "Великої Одеси" - віцепрем'єр

Будівництво євроколії на ділянці Мостиська-Скнилів розпочнеться у 2024 р. - Кубраков

Мінвідновлення має намір у 2024 р. запустити програму капремонтів пошкоджених через війну багатоквартирних будинків - Кубраков

Внаслідок обстрілів окупантів зруйновано вокзал у Костянтинівці - УЗ

Дефіциту е/е немає, у резерві одразу 19 генерувальних одиниць ТЕС - Міненерго

У 2024 р. половина потужностей української оборонної промисловості вже законтрактована - Камишін

ЗАЕС п'яту добу залишається на одній лінії електропостачання - Міненерго

Рада узаконила онлайн спілкування платників із податковою та вирішила ще кілька їхніх проблем

Перший транш у 4,5 млрд євро надійде в Україну в березні - зустріч фон дер Ляєн і Шмигаля

Для відновлення електромереж Миколаївської області після обстрілів РФ необхідно 11,2 млрд грн - голова обленерго

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА