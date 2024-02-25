Україна готова зафіксувати експорт яєць, курятини та цукру до Польщі на рівні 2022-23 рр. - Шмигаль

Україна готова зафіксувати рівень експорту яєць, м'яса курки і цукру до Польщі на рівні 2022-2023 років, заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Ми вже запровадили 16 вересня механізм верифікації та контролю на чотири групи зернових. Ми також готові йти в частині встановлення рівня експорту для яєць, м'яса курки та цукру на рівні 2022-2023 років. Це доволі великі обсяги. Ми готові їх зафіксувати і рухатися в цих межах", - сказав Шмигаль на форумі "Україна. Рік 2024" в неділю.

Прем'єр-міністр також розповів, що представники українського уряду були на українсько-польському кордоні в п'ятницю і поспілкувалося з українськими перевізниками, які поверталися на зерновозах із Європи.

Коментуючи протести польських фермерів на українсько-польському кордоні, прем'єр-міністр нагадав, що вони відбуваються на тлі гібридної війни РФ у Європі. "Про це не потрібно забувати. Є підтримка радикальних і проросійських політичних сил на території всього Європейського Союзу, зокрема, в Польщі. Це призводить до жахливих речей, які ми бачимо, коли висипають зерно і діють протиправно", - наголосив він.

Шмигаль зазначив, що польський уряд і поліція реагують на ці порушення адекватно, порушуються відповідні справи. Перші порушники вже постали перед судом, їм загрожує до п'яти років позбавлення волі.

За інформацією прем'єра, уряд України озвучив п'ять кроків для розблокування українсько-польського кордону, а також повідомив Європейську комісію про запропонований Україною "план взаєморозуміння" з Польщею. Тепер Україна спільно з Єврокомісією розпочне реалізацію.

Як повідомлялося, Україна 23 лютого на українсько-польському кордоні озвучила п'ять кроків для деблокади кордону. Зокрема, Україна погодилася обмежити надходження до Польщі м'яса птиці, яєць і цукру та експортуватиме до ЄС їх без квот і мита в обсягах, не більших, ніж у середньому у 2022 і 2023 роках. Крім того, Україна готова продовжувати механізм верифікації експорту зерна, кукурудзи, соняшнику та ріпаку, тобто без дозволу Польщі ці чотири групи товарів не потраплятимуть на польський ринок.

Другим кроком стане звернення України до Єврокомісії з пропозицією провести невідкладний скринінг кластерів 4 і 5, до яких входять аграрна політика і транспорт.

Третім кроком стала пропозиція польському уряду ухвалити спільне звернення до Єврокомісії із закликом зупинити російський аграрний експорт до ЄС.

Четвертий крок - створення "Тристороннього штабу: Україна, Польща, Європейська комісія" під співголовуванням аграрних міністрів України, Польщі та представника Єврокомісії.

П'ятий крок - розширити вільний пропуск через кордон не тільки для боєприпасів і гуманітарної допомоги, а й на критично необхідне Україні пальне.