Економіка

13:47 25.02.2024

Уряд продовжує пошук кандидатів у міністри культури, спорту та у справах ветеранів - Шмигаль

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Уряд продовжує пошук кандидатів у міністри культури, спорту та у справах ветеранів - Шмигаль

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що уряд працює над пошуком кандидатів на посади міністра культури та інформаційної політики, міністра молоді та спорту і міністра у справах ветеранів.

"Ми працюємо над цим, і, очевидно, це відбудеться", - сказав він на форумі "Україна. Рік 2024" у неділю, відповідаючи на запитання, чи будуть і коли закриті вакантні кадрові позиції в трьох міністерствах.

Як повідомлялося, 7 лютого Верховна Рада звільнила з посади міністра у справах ветеранів Юлію Лапутіну. 9 лютого Кабінет міністрів призначив першого заступника міністра у справах ветеранів Олександра Порхуна виконувачем обов'язків міністра.

9 листопада Верховна Рада підтримала відставку Вадима Гутцайта з посади міністра молоді та спорту України. 9 листопада Кабінет міністрів призначив в.о. міністра молоді та спорту заступника міністра Матвія Бідного.

27 липня Верховна Рада підтримала відставку Олександра Ткаченка з посади міністра культури та інформаційної політики, після чого Кабінет міністрів 28 липня призначив Ростислава Карандєєва тимчасовим виконувачем обов'язків профільного міністра.

Теги: #кабмін #кадри #шмигаль

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