Експорт з України в лютому може перевищити довоєнні показники - перший віцепрем'єр

Обсяг експорту з України в січні досяг 12 млн тонн, а за 21 день лютого - 8,5 млн тонн завдяки роботі українського морського коридору, повідомила перший віцепрем'єр Юлія Свириденко.

"Сподіваюся, що ми перевищимо довоєнні показники", - сказала вона на форумі "Україна. Рік 2024" у Києві в неділю в неділю.

Віцепрем'єр із відновлення - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков додав, що від початку роботи українського морського коридору 8 серпня ним відправлено майже 27 млн вантажів, 70% із них становить українська аграрна продукція.

За його словами, через Дунайський кластер минулого року пройшло 30 млн тонн вантажів.

Кубраков додав, що обсяги перевезень "Укрзалізниці" сьогодні відстають від довоєнних на 15-20%. "За нашим прогнозом за кілька місяців вийдемо на обсяги, які були до війни", - зазначив він.

Свириденко наголосила, що одним із першочергових завдань України цього року є нарощування експорту на $10 млрд.

За даними Держстату, експорт товарів з України 2023 року скоротився на 18% порівняно з 2022 роком - до $36,19 млрд, тоді як імпорт зріс на 14,9% - до $63,56 млрд. Унаслідок цього негативне сальдо зовнішньої торгівлі України товарами 2023 року зросло у 2,5 раза - до $27,38 млрд.